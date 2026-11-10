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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak, Ek Zam Hesabı Çıktı Mı?

15:11, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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2027 emekli maaş zammı için milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin bekleyişi sürüyor. Yeni yılda aylıklarına yapılacak artışı öğrenmek isteyen emekliler, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerine odaklandı. Ocak 2027 maaşlarının belirlenmesinde etkili olacak kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklaması da gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Bakanın emekli aylıklarına yönelik değerlendirmelerinin ardından milyonlarca vatandaş, mevcut enflasyon zammına ilave bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon farkının yanı sıra yeni dönemde maaşlarına yansıyabilecek ek artışları merak ediyor. Henüz kesinleşmiş zam oranı bulunmazken yıl sonu enflasyon verileri ve yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2027 Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni aylıkları kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. Yılın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte emekliler, yeni maaşlarını belirleyecek altı aylık enflasyon farkının ne seviyede oluşacağını araştırmaya başladı. Temmuz-aralık dönemindeki fiyat artışları, ocak ayında uygulanacak yasal zam oranının belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Bu nedenle kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Zam beklentilerinin arttığı dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı son açıklama da emeklilik gündemini hareketlendirdi. Açıklamanın ardından emekliler, yeni yılda yalnızca enflasyon farkı üzerinden mi artış yapılacağını, yoksa maaşlara ilave bir iyileştirme seçeneğinin de gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Özellikle mevcut aylıklarıyla geçimini sağlayan vatandaşlar, 2027 yılına ilişkin zam senaryolarını takip ediyor. Peki, kasım ve aralık enflasyonu emekli zammını nasıl etkileyecek, Ocak 2027'de maaşlar hangi seviyeye ulaşacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA!

Emekli maaş düzenlemesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Işıkhan, "Biz de bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bütçe imkanlarını doğru değerlendirerek emeklilerimize destek olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık. Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilik sisteminde ödenen primlerle alınan maaş arasındaki dengeye dair de açıklama yapan Bakan Işıkhan özellikle bazı Tarım Bağ-Kur ve SSK sigortalılarının oldukça düşük prim ödediğini belirtti. Sosyal devlet anlayışı gereği bu kişilere yatırdıkları primlerin karşılığından en düşük emekli aylığı uygulaması ile daha yüksek emekli aylığı ödenebildiğini belirtti.

Düşük prim ödeyen bazı vatandaşların, normal prim hesabına göre daha düşük aylık alması gerekirken sosyal devlet ilkesi gereğince Hazine'den sağlanan destek ile daha yüksek aylık alabildiğini belirten Işıkhan, sosyal devlet uygulamalarının bu noktada devreye girdiğini vurguladı. Emekli maaşları arasındaki farklılıklara da değinen Bakan Işıkhan, herkesin aynı emekli maaşını almadığını vurguladı. Işıkhan, emekli aylıklarının yatırılan primlere ve çalışma hayatındaki kazançlara göre değiştiğine işaret ederek, 100 bin liranın üstünde emekli aylığı alan vatandaşların da bulunduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, yüksek prim üzerinden ödeme yapanların daha yüksek emekli aylığı alabildiğine dikkati çekti. Işıkhan, emekli maaşlarının değerlendirilmesinde prim ödeme tutarlarının ve çalışma geçmişinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

2027 EMEKLİ ZAMMI KAÇ TL OLACAK?

Emekli maaş zammının aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve görüşmelerin tamamlanmasının ardından belli olması bekleniyor.

Başlıklar :emekliEmekli Maaş Zammıek zam
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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak, Ek Zam Hesabı Çıktı Mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. Yılın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte emekliler, yeni maaşlarını belirleyecek altı aylık enflasyon farkının ne seviyede oluşacağını araştırmaya başladı. Temmuz-aralık dönemindeki fiyat artışları, ocak ayında uygulanacak yasal zam oranının belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Bu nedenle kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Zam beklentilerinin arttığı dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı son açıklama da emeklilik gündemini hareketlendirdi. Açıklamanın ardından emekliler, yeni yılda yalnızca enflasyon farkı üzerinden mi artış yapılacağını, yoksa maaşlara ilave bir iyileştirme seçeneğinin de gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Özellikle mevcut aylıklarıyla geçimini sağlayan vatandaşlar, 2027 yılına ilişkin zam senaryolarını takip ediyor. Peki, kasım ve aralık enflasyonu emekli zammını nasıl etkileyecek, Ocak 2027'de maaşlar hangi seviyeye ulaşacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA!

Emekli maaş düzenlemesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Işıkhan, "Biz de bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bütçe imkanlarını doğru değerlendirerek emeklilerimize destek olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık. Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilik sisteminde ödenen primlerle alınan maaş arasındaki dengeye dair de açıklama yapan Bakan Işıkhan özellikle bazı Tarım Bağ-Kur ve SSK sigortalılarının oldukça düşük prim ödediğini belirtti. Sosyal devlet anlayışı gereği bu kişilere yatırdıkları primlerin karşılığından en düşük emekli aylığı uygulaması ile daha yüksek emekli aylığı ödenebildiğini belirtti.

Düşük prim ödeyen bazı vatandaşların, normal prim hesabına göre daha düşük aylık alması gerekirken sosyal devlet ilkesi gereğince Hazine'den sağlanan destek ile daha yüksek aylık alabildiğini belirten Işıkhan, sosyal devlet uygulamalarının bu noktada devreye girdiğini vurguladı. Emekli maaşları arasındaki farklılıklara da değinen Bakan Işıkhan, herkesin aynı emekli maaşını almadığını vurguladı. Işıkhan, emekli aylıklarının yatırılan primlere ve çalışma hayatındaki kazançlara göre değiştiğine işaret ederek, 100 bin liranın üstünde emekli aylığı alan vatandaşların da bulunduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, yüksek prim üzerinden ödeme yapanların daha yüksek emekli aylığı alabildiğine dikkati çekti. Işıkhan, emekli maaşlarının değerlendirilmesinde prim ödeme tutarlarının ve çalışma geçmişinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

2027 EMEKLİ ZAMMI KAÇ TL OLACAK?

Emekli maaş zammının aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve görüşmelerin tamamlanmasının ardından belli olması bekleniyor.

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