EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak, Ek Zam Hesabı Çıktı Mı?

KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2027-2027: KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman, toplu mu yatacak?

KYK burs ve kredi ödemeleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen destek programı kapsamında burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemenin hangi tarihte hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Mevcut bilgilere göre öğrencilerin alacağı burs ve kredi tutarı yıl sonuna kadar 4 bin lira olarak uygulanacak. Yeni yılla birlikte diğer ödeme kalemlerinde olduğu gibi öğrenci burslarında da artış yapılması beklenirken, 2027 yılında geçerli olacak tutar da gündemdeki yerini koruyor. Ödeme sürecinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli aşamalardan biri ise taahhütname onayı. Bu işlemi belirtilen süre içinde tamamlamayan adaylar, burs veya kredi hakkından vazgeçmiş sayılacak. KYK ödemeleri eğitim yılı boyunca 12 ay üzerinden yapılırken tatil dönemlerinde de devam ediyor. Peki, KYK ilk burs ödemesi 2026 yılında ne zaman yapılacak, burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçecek?