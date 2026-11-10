Cumhurbaşkanı seçim anketi sonuçları son durum: Bu Pazar seçim olsa kim kazanır?

10/11/2026, Salı17:07
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi10 Kasım 2026 16:54 SalıSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü10 Kasım 2026 16:32 SalıSON DAKİKA
Yalova'da denetimlerde ortaya çıktı10 Kasım 2026 16:26 SalıSON DAKİKA
Binlerce kişiye yeni kariyer kapısı aralanacak 10 Kasım 2026 15:55 SalıSON DAKİKA
Kapış kapış satılan lezzetin sırrı ortaya çıktı10 Kasım 2026 15:40 SalıSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüÖzel hastanede temizlik personeli ameliyata girdi iddiası: CİMER şikayeti sonrası harekete geçildiİzmir'de fabrika patlamasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldiBakanlıktan 'peynir' düzenlemesi: Etiketlerde bu ifadeler yasaklandı

Cumhurbaşkanı seçim anketi sonuçları son durum: Bu Pazar seçim olsa kim kazanır?

15:57, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 15:57, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

2028’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik kamuoyu araştırmaları sürüyor. Sonar Araştırma, Türkiye genelinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette seçmenlere “Cumhurbaşkanı adayları arasından oyunuzu kime verirsiniz?” sorusunu yöneltti. İşte Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? sorusunun cevabı.

2028 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik kamuoyu yoklamaları hız kesmeden devam ederken, SONAR Araştırma tarafından yayımlanan son anket sonuçları dikkat çekti. Katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oy tercihinizi kimden yana kullanırsınız?" soruldu. Peki 2028 Cumhurbaşkanlığı adayları oy oranları ne kadar, kararsızların oranı kaç çıktı?" sorularının yanıtları ve araştırmada öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

son seçim anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakında adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine açık ara önde geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları

Sonar’ın “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 25.8’i Erdoğan yanıtını veriyor.

İkinci sırada Mansur Yavaş geliyor. Mansur Yavaş diyenlerin oranı ise yüzde 10.6.

Ekrem İmamoğlu üçüncü sıraya gerilemiş durumda, İmamoğlu diyenler yüzde 9.9 çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu’nu yüzde 8.2’yle Özgür Özel takip ediyor. Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı ise yüzde 6 çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinde yeniden aday olabilmesi için seçimlerin 7 Mayıs 2028'den önce yapılması gerektiğinin Anayasa'da açıkça yazdığını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Uçum, bu kararın ancak Meclis tarafından alınabileceğini ifade etti. Uçum seçim tarihi olarak kişisel önerisinin 16 Nisan olduğunu açıkladı.

Başlıklar :Son anket sonuçlarıseçim anketiORCAK PartiYeni PartiCHPMHPDEM
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Cumhurbaşkanı seçim anketi sonuçları son durum: Bu Pazar seçim olsa kim kazanır?

2028 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik kamuoyu yoklamaları hız kesmeden devam ederken, SONAR Araştırma tarafından yayımlanan son anket sonuçları dikkat çekti. Katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oy tercihinizi kimden yana kullanırsınız?" soruldu. Peki 2028 Cumhurbaşkanlığı adayları oy oranları ne kadar, kararsızların oranı kaç çıktı?" sorularının yanıtları ve araştırmada öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

son seçim anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakında adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine açık ara önde geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları

Sonar’ın “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 25.8’i Erdoğan yanıtını veriyor.

İkinci sırada Mansur Yavaş geliyor. Mansur Yavaş diyenlerin oranı ise yüzde 10.6.

Ekrem İmamoğlu üçüncü sıraya gerilemiş durumda, İmamoğlu diyenler yüzde 9.9 çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu’nu yüzde 8.2’yle Özgür Özel takip ediyor. Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı ise yüzde 6 çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinde yeniden aday olabilmesi için seçimlerin 7 Mayıs 2028'den önce yapılması gerektiğinin Anayasa'da açıkça yazdığını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Uçum, bu kararın ancak Meclis tarafından alınabileceğini ifade etti. Uçum seçim tarihi olarak kişisel önerisinin 16 Nisan olduğunu açıkladı.

1/7
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet