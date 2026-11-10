Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 11 Kasım 2026 okullarda ders var mı, valilik açıklaması geldi mi?

11 Kasım'da tatil olan iller hangileri? Yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilik son dakika açıklamaları

Ankara'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Başkentte özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, Ankara Valiliğinden gelecek olası kar tatili açıklamasını beklemeye başladı. Sabah saatlerinde okula gidecek öğrenciler, hava koşullarının eğitim öğretimi etkileyip etkilemeyeceğini araştırırken gözler resmî duyurulara çevrildi. Şu ana kadar Ankara genelinde 11 Kasım Çarşamba günü için eğitime ara verildiğine ilişkin açıklanmış bir karar bulunmuyor. Bu nedenle mevcut bilgilere göre okullarda eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Ancak soğuk hava, buzlanma ve ulaşım koşullarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Valilikten yeni bir karar gelmesi durumunda tatil uygulamasının kapsamı da netleşecek. Peki, 11 Kasım Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği son durum.