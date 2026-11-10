TOKİ KİRALIK KONUT SONUÇLARI 2026: İstanbul'da 1.071 konut için kura tarihi belli mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 11 Kasım 2026 Van, Bitlis, İstanbul, Ankara ve Antalya' da okullar tatil mi?
11 Kasım 2026 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde okul var? Türkiye genelinde eğitime ara verilmesine yönelik bir karar bulunmazken Antalya’nın 7 ilçesinde COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım’da uzaktan eğitim uygulanacak; Ankara, İstanbul, Van ve Bitlis’teki okul durumu, kar tatili duyurularının takip edileceği resmî kanallar ve kasım ara tatili takvimine ilişkin ayrıntılar haberimizde.
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