EBA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? EBA’ya neden girilmiyor, sorun mu var?

11/11/2026, Çarşamba10:29
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

Petroldeki düşüş tabelalara yansıyor: İşte il il benzin ve motorin fiyatı11 Kasım 2026 10:21 ÇarşambaSON DAKİKA
Türkiye, Doğu Akdeniz'de elektrik hattı için çalışacak Fransız gemisine izin verdi11 Kasım 2026 10:00 ÇarşambaSON DAKİKA
Halk sığınaklara indi: Savaş uçakları peş peşe havalandı11 Kasım 2026 09:30 ÇarşambaSON DAKİKA
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Üç kişi tutuklandı11 Kasım 2026 09:15 ÇarşambaSON DAKİKA
Trump ile Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı hezimet, büyük bir hesaplaşma başlattı11 Kasım 2026 09:00 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Türkiye, Doğu Akdeniz'de elektrik hattı için çalışacak Fransız gemisine izin verdiHalk sığınaklara indi: Savaş uçakları peş peşe havalandıFon soruşturmasında yeni gelişme: Üç kişi tutuklandıUyuyakaldığı için 09.05'teki saygı duruşunu kaçıran bir kadın gözyaşlarına boğulduFon soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında kritik isimler var

EBA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? EBA’ya neden girilmiyor, sorun mu var?

10:10, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:10, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

EBA kullanıcılarının platforma erişim sırasında yaşadıkları teknik sorunlar, eğitim gündeminde merak edilen konular arasına girdi. Sisteme giriş yapmak isteyen bazı kullanıcıların erişim problemi bildirmesiyle birlikte EBA'nın çalışıp çalışmadığı araştırılmaya başlandı. Özellikle öğrenciler ve öğretmenler, eğitim içeriklerine ulaşmak için kullandıkları platformda yaşanan aksaklıkların ne zaman giderileceğini öğrenmek istiyor. İnternet kullanıcıları, "EBA çöktü mü?", "EBA giriş sorunu devam ediyor mu?" ve "EBA ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt arıyor. Platformda yaşanan erişim probleminin kapsamı ve nedeni konusunda ise kullanıcı bildirimleri yakından takip ediliyor. Sisteme giriş yapamayan kişiler, sorunun yalnızca kendi bağlantılarından mı kaynaklandığını yoksa daha geniş çaplı bir teknik aksaklık mı yaşandığını anlamaya çalışıyor. EBA'nın güncel çalışma durumuna ilişkin yapılacak açıklamalar da bu nedenle önem taşıyor. Peki, EBA'da erişim sorunu devam ediyor mu, platform neden açılmıyor ve kullanıcılar sisteme yeniden nasıl giriş yapabilir?

EBA giriş ekranında sorun yaşayan kullanıcılar, platformun erişilebilirlik durumunu araştırmaya başladı. Eğitim Bilişim Ağı'na giriş yapmak isteyen bazı kişilerin teknik aksaklık bildiriminde bulunması, sistemde genel bir problem olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, eğitim içeriklerine ulaşmak için kullandıkları platformda yaşanan erişim sorunlarının nedenini öğrenmek istiyor. Özellikle giriş sayfasının açılmaması, bağlantı hataları veya işlemlerin tamamlanamaması gibi durumlarla karşılaşan kullanıcılar, EBA'nın yeniden ne zaman kullanılabileceğini merak ediyor. Erişim probleminin sistem genelindeki teknik bir aksaklıktan mı, yoğunluktan mı yoksa kişisel internet bağlantısından mı kaynaklandığı ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Kullanıcılar, platformun güncel durumuna ilişkin açıklamaları takip ederken kendi cihazlarında deneyebilecekleri çözüm yollarını da araştırıyor. Peki, EBA neden açılmıyor, giriş sorunu nasıl giderilir ve platformda yaşanan aksaklık sona erdi mi?

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

EBA'ya erişimde sorun yaşadığını belirten kullanıcıların bildirimleri üzerine platformun güncel durumu araştırılıyor. Ancak kullanıcıların karşılaştığı teknik aksaklıkların ülke genelinde yaşanan bir sistem kesintisinden kaynaklandığı henüz doğrulanmış değil.

Millî Eğitim Bakanlığının EBA'nın tamamen hizmet dışı kaldığına veya genel bir erişim kesintisi yaşandığına ilişkin güncel bir açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle platformda yaşandığı belirtilen sorunların kapsamı ve ne zaman giderileceği konusunda kesin bir bilgi paylaşılmış değil.

EBA ŞİFRESİ ALMA

1. Geçici EBA Şifrenizi Alın

Geçici şifrenizi iki farklı yöntemle temin edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: Veliniz kendi e-Devlet şifresiyle EBA'ya giriş yaparak "Profil" bölümünden sizin için geçici bir şifre oluşturabilir.

Okul İdaresi veya Öğretmenlerden: Okul idaresine ya da öğretmenlerinize başvurarak geçici EBA şifrenizi talep edebilirsiniz.

2. İlk Girişi Yapın ve Yeni Şifre Belirleyin

eba.gov.tr adresine gidin.

T.C. kimlik numaranız ve aldığınız geçici şifre ile sisteme giriş yapın.

İlk girişte sistemin sizden isteyeceği yeni kalıcı şifrenizi belirleyin ve iletişim (telefon/e-posta) bilgilerinizi tanımlayarak hesabınızı aktif hale getirin.

Başlıklar :ebae devleteba giriş
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

EBA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? EBA’ya neden girilmiyor, sorun mu var?

EBA giriş ekranında sorun yaşayan kullanıcılar, platformun erişilebilirlik durumunu araştırmaya başladı. Eğitim Bilişim Ağı'na giriş yapmak isteyen bazı kişilerin teknik aksaklık bildiriminde bulunması, sistemde genel bir problem olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, eğitim içeriklerine ulaşmak için kullandıkları platformda yaşanan erişim sorunlarının nedenini öğrenmek istiyor. Özellikle giriş sayfasının açılmaması, bağlantı hataları veya işlemlerin tamamlanamaması gibi durumlarla karşılaşan kullanıcılar, EBA'nın yeniden ne zaman kullanılabileceğini merak ediyor. Erişim probleminin sistem genelindeki teknik bir aksaklıktan mı, yoğunluktan mı yoksa kişisel internet bağlantısından mı kaynaklandığı ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Kullanıcılar, platformun güncel durumuna ilişkin açıklamaları takip ederken kendi cihazlarında deneyebilecekleri çözüm yollarını da araştırıyor. Peki, EBA neden açılmıyor, giriş sorunu nasıl giderilir ve platformda yaşanan aksaklık sona erdi mi?

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

EBA'ya erişimde sorun yaşadığını belirten kullanıcıların bildirimleri üzerine platformun güncel durumu araştırılıyor. Ancak kullanıcıların karşılaştığı teknik aksaklıkların ülke genelinde yaşanan bir sistem kesintisinden kaynaklandığı henüz doğrulanmış değil.

Millî Eğitim Bakanlığının EBA'nın tamamen hizmet dışı kaldığına veya genel bir erişim kesintisi yaşandığına ilişkin güncel bir açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle platformda yaşandığı belirtilen sorunların kapsamı ve ne zaman giderileceği konusunda kesin bir bilgi paylaşılmış değil.

EBA ŞİFRESİ ALMA

1. Geçici EBA Şifrenizi Alın

Geçici şifrenizi iki farklı yöntemle temin edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: Veliniz kendi e-Devlet şifresiyle EBA'ya giriş yaparak "Profil" bölümünden sizin için geçici bir şifre oluşturabilir.

Okul İdaresi veya Öğretmenlerden: Okul idaresine ya da öğretmenlerinize başvurarak geçici EBA şifrenizi talep edebilirsiniz.

2. İlk Girişi Yapın ve Yeni Şifre Belirleyin

eba.gov.tr adresine gidin.

T.C. kimlik numaranız ve aldığınız geçici şifre ile sisteme giriş yapın.

İlk girişte sistemin sizden isteyeceği yeni kalıcı şifrenizi belirleyin ve iletişim (telefon/e-posta) bilgilerinizi tanımlayarak hesabınızı aktif hale getirin.

1/3
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet