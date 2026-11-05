İnternette sorun mu var son dakika? 5 Kasım internet neden yavaş, ne zaman düzelecek? Netspeed çöktü mü?

NETSPEED ÇÖKTÜ MÜ, 5 KASIM NETSPEED'DE SORUN MU VAR?

Netspeed kullanıcılarının yaşadığı bağlantı sorunlarının ardından servis sağlayıcının hizmetlerinde genel bir kesinti olup olmadığı merak ediliyor. Downdetector'ın Netspeed için yayımladığı güncel kullanıcı bildirimlerinde şu an yaygın bir sorun artışı görülmüyor.

Netspeed'in resmi internet sitesindeki bakım ve duyuru sayfasında da 5 Kasım 2026 tarihine ait yeni bir genel kesinti duyurusu yer almıyor. Bu veriler, Netspeed genelinde doğrulanmış büyük çaplı bir kesinti bulunduğunu göstermiyor. Ancak bazı abonelerin bölgesel veya bireysel bağlantı problemi yaşaması mümkün.