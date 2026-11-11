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Zonguldak’taki İŞKUR Gençlik Programı listelerinin en kalabalıklarından biri bugün netleşiyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi İŞKUR kurası ne zaman çekilecek?

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), resmî ilanına göre 1.860 kişilik kontenjan için noter kurasını 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu’na çekilecek. Kurada adı çıkanlar belgelerini 12–16 Kasım’a kadar teslim edecek.

Öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonrasında üniversitenin resmî internet sitesi olan beun.edu.tr ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sks.beun.edu.tr adresindeki duyurularını takip edebilecek.

Zonguldak Merkez için 780, Kozlu için 395, Karadeniz Ereğli için 250, Devrek için 120, Kilimli için 100, Çaycuma için 100, Alaplı için 100 ve Gökçebey için 15 kişilik kontenjan ayrıldı.

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Günlük ücret 1.375 TL olduğundan haftada üç gün çalışan ve ayı 12-13 iş günüyle kapatan bir öğrencinin aylık ödemesi 16.500 ile 17.875 TL arasında değişiyor; aylık 14 günlük üst sınır ise 19.250 TL'ye karşılık geliyor.