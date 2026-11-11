11/11/2026, Çarşamba10:26
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

Petroldeki düşüş tabelalara yansıyor: İşte il il benzin ve motorin fiyatı11 Kasım 2026 10:21 ÇarşambaSON DAKİKA
Türkiye, Doğu Akdeniz'de elektrik hattı için çalışacak Fransız gemisine izin verdi11 Kasım 2026 10:00 ÇarşambaSON DAKİKA
Halk sığınaklara indi: Savaş uçakları peş peşe havalandı11 Kasım 2026 09:30 ÇarşambaSON DAKİKA
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Üç kişi tutuklandı11 Kasım 2026 09:15 ÇarşambaSON DAKİKA
Trump ile Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı hezimet, büyük bir hesaplaşma başlattı11 Kasım 2026 09:00 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Türkiye, Doğu Akdeniz'de elektrik hattı için çalışacak Fransız gemisine izin verdiHalk sığınaklara indi: Savaş uçakları peş peşe havalandıFon soruşturmasında yeni gelişme: Üç kişi tutuklandıUyuyakaldığı için 09.05'teki saygı duruşunu kaçıran bir kadın gözyaşlarına boğulduFon soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında kritik isimler var

Bülent Ecevit Üniversitesi İŞKUR kurası: BEUN Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

09:35, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:50, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İŞKUR kurası

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 için resmî duyuru yayımlandı. Üniversite ile Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen program için toplam 1.860 kişilik kontenjan ayrıldı. BEUN İŞKUR Gençlik Programı kura bugün çekilecek. İşte Bülent Ecevit Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Zonguldak’taki İŞKUR Gençlik Programı listelerinin en kalabalıklarından biri bugün netleşiyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi İŞKUR kurası ne zaman çekilecek?

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), resmî ilanına göre 1.860 kişilik kontenjan için noter kurasını 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu’na çekilecek. Kurada adı çıkanlar belgelerini 12–16 Kasım’a kadar teslim edecek.

Öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonrasında üniversitenin resmî internet sitesi olan beun.edu.tr ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sks.beun.edu.tr adresindeki duyurularını takip edebilecek.

Zonguldak Merkez için 780, Kozlu için 395, Karadeniz Ereğli için 250, Devrek için 120, Kilimli için 100, Çaycuma için 100, Alaplı için 100 ve Gökçebey için 15 kişilik kontenjan ayrıldı.

Günlük ücret 1.375 TL olduğundan haftada üç gün çalışan ve ayı 12-13 iş günüyle kapatan bir öğrencinin aylık ödemesi 16.500 ile 17.875 TL arasında değişiyor; aylık 14 günlük üst sınır ise 19.250 TL'ye karşılık geliyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi İŞKUR kurası CANLI İZLE
BEUN İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Başlıklar :Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İŞKUR kurasıİŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlar
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Bülent Ecevit Üniversitesi İŞKUR kurası: BEUN Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İŞKUR kurası
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet