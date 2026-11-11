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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANMA TAKVİMİ 2026! ÖSYM KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

10:19, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar için sonuç heyecanı başladı. Kamu kurumlarında memur olarak görev yapabilmek amacıyla sınava giren binlerce kişi, ÖSYM tarafından açıklanacak puanlarını öğrenmek için geri sayıma geçti. 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınava toplam 2 milyon 985 bin 438 aday başvuruda bulundu. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, şimdi sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınav performanslarını değerlendirme ve tercih sürecine ilişkin planlarını şekillendirme fırsatı bulacak. ÖSYM'nin takviminde yer alan sonuç tarihi de bu nedenle yakından takip ediliyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar ayın kaçında ilan edilecek? İşte merak edilen sonuç açıklama tarihi...

Lise mezunu adayların katılımıyla düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Memuriyet hedefiyle sınavda ter döken adaylar, verdikleri cevapların ardından alacakları puanları merak ediyor. 25 Ekim Pazar günü yapılan sınava 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurması, sonuç sürecini milyonlarca kişi açısından önemli hale getirdi. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gündeminde tek bir soru öne çıktı: KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi gün açıklanacak? ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimini inceleyen adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmayı sürdürüyor. Puanların açıklanmasıyla birlikte sınava katılanlar, kendi başarı durumlarını öğrenebilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman belli olacak, sonuç ekranı hangi tarihte erişime açılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvimde yer alan tarih...

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi ile KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklandı duyurusunun ardından adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyle puanlarını sorgulayabilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Başlıklar :kpssortaöğretimKPSS ortaöğretim sonuçları
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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANMA TAKVİMİ 2026! ÖSYM KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Lise mezunu adayların katılımıyla düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Memuriyet hedefiyle sınavda ter döken adaylar, verdikleri cevapların ardından alacakları puanları merak ediyor. 25 Ekim Pazar günü yapılan sınava 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurması, sonuç sürecini milyonlarca kişi açısından önemli hale getirdi. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gündeminde tek bir soru öne çıktı: KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi gün açıklanacak? ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimini inceleyen adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmayı sürdürüyor. Puanların açıklanmasıyla birlikte sınava katılanlar, kendi başarı durumlarını öğrenebilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman belli olacak, sonuç ekranı hangi tarihte erişime açılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvimde yer alan tarih...

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi ile KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklandı duyurusunun ardından adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyle puanlarını sorgulayabilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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