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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

09:46, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bursa Teknik Üniversitesi, resmî ilanına göre 470 kişilik kontenjan için noter kurasını bugün saat 09.00'da Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok’un birinci katındaki Turkuaz Salon’da çekiliyor. Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvuran öğrencilerin kura sonuçları için heyecanlı bekleyişi 6 Kasım’da sona erdi. Program kapsamında görev almaya hak kazanan öğrenciler, kura sonuçları ve isim listelerini kontrol ederek başvuru durumlarını öğrenebilecek. Program kapsamında bu yıl BTÜ öğrencilerine yönelik toplam 470 kontenjan ayrıldı. Gençlik Programı noter kurası bugün Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da yapılacak. İşte Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası çekilişi sonuçları isim listesi

Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için noter huzurundaki çekiliş, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok’un birinci katındaki Turkuaz Salon’da yapılacak. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.


Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın


İŞKUR kurası BTÜ Youtube kanalı için tıklayın

Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kontenjan dağılımı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: 155 kişi — program no 24749

Genel Sekreterlik: 145 kişi — program no 24737

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: 50 kişi — program no 24731

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 35 kişi — program no 24736

Yabancı Diller Yüksekokulu: 25 kişi — program no 24734

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 25 kişi — program no 24745

Orman Fakültesi: 20 kişi — program no 24502

Denizcilik Fakültesi: 15 kişi — program no 24746.

Başlıklar :Bursa Teknik ÜniversitesiİŞKURBTÜ Gençlik Programı sonuçları
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvuran öğrencilerin kura sonuçları için heyecanlı bekleyişi 6 Kasım’da sona erdi. Program kapsamında görev almaya hak kazanan öğrenciler, kura sonuçları ve isim listelerini kontrol ederek başvuru durumlarını öğrenebilecek. Program kapsamında bu yıl BTÜ öğrencilerine yönelik toplam 470 kontenjan ayrıldı. Gençlik Programı noter kurası bugün Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da yapılacak. İşte Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası çekilişi sonuçları isim listesi

Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için noter huzurundaki çekiliş, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok’un birinci katındaki Turkuaz Salon’da yapılacak. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.


Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın


İŞKUR kurası BTÜ Youtube kanalı için tıklayın

Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kontenjan dağılımı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: 155 kişi — program no 24749

Genel Sekreterlik: 145 kişi — program no 24737

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: 50 kişi — program no 24731

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 35 kişi — program no 24736

Yabancı Diller Yüksekokulu: 25 kişi — program no 24734

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 25 kişi — program no 24745

Orman Fakültesi: 20 kişi — program no 24502

Denizcilik Fakültesi: 15 kişi — program no 24746.

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