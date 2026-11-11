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Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

10:01, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) İŞKUR Gençlik Programı 2026 kura çekimi için beklenen gün geldi. Toplam 819 öğrencinin belirleneceği noter kurası bugün gerçekleştiriliyor. Gençlik Programı kurası Vehbi Koç Konferans Salonu, saatini 10.00’da yapılmakta. Kurada belirlenecek öğrenciler, belge ve taahhütname işlemlerini tamamlamalarının ardından 23 Kasım’da başlayacak çalışma dönemine hazırlanacak. İşte Adıyaman Üniversitesi ADYÜ İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.

Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular; 2 - 6 Kasım 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Programda katılımcıların seçim yöntemi olarak Noter Kurası kullanılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından programa katılmak isteyen öğrencilerin gözü kura sonuçları isim listesinde. Peki, Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcıların belirleneceği kura çekimi ne zaman yapılacak?

ADYÜ’de çalışma dönemi 23 Kasım 2026’da başlayacak ve 10 Haziran 2027’de sona erecek. 

Üniversitenin açıkladığı dağılım ve başvurularda kullanılan portal numaraları şöyle:

Merkez Kampüs: 657 öğrenci — portal no 24739

Kahta Meslek Yüksekokulu: 60 öğrenci — portal no 24742

Besni Meslek Yüksekokulu: 56 öğrenci — portal no 24744

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu: 46 öğrenci — portal no 24743.

Başlıklar :Adıyaman ÜniversitesiİŞKUR kurasıİŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları
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Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular; 2 - 6 Kasım 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Programda katılımcıların seçim yöntemi olarak Noter Kurası kullanılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından programa katılmak isteyen öğrencilerin gözü kura sonuçları isim listesinde. Peki, Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcıların belirleneceği kura çekimi ne zaman yapılacak?

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) İŞKUR Gençlik Programı kurası sonuçları isim listesi.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı noter kurası, Vehbi Koç Konferans Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirildi.


Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı


ADYÜ Youtube kanalı için tıklayın

ADYÜ’de çalışma dönemi 23 Kasım 2026’da başlayacak ve 10 Haziran 2027’de sona erecek. 

Üniversitenin açıkladığı dağılım ve başvurularda kullanılan portal numaraları şöyle:

Merkez Kampüs: 657 öğrenci — portal no 24739

Kahta Meslek Yüksekokulu: 60 öğrenci — portal no 24742

Besni Meslek Yüksekokulu: 56 öğrenci — portal no 24744

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu: 46 öğrenci — portal no 24743.

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