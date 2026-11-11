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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 11 Kasım Çarşamba maç programı

11:40, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Futbolda 11 Kasım Çarşamba heyecanı, TFF 3. Lig Lig'den UEFA Uluslar liglerine uzanan karşılaşmalarla devam ediyor. TFF 3. Lig’de Diyarbekirspor deplasmanda Bitlis 1916 FK, Gemlik Sümerbey ise Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Yarın ise UEFA Uluslar Ligi maçlarında kıran kırana mücadele yaşanacak. Türkiye evinde Belçika’yı ağırlayacak. İspanya, deplasmanda Çekya ile, İngiltere evinde Hırvatistan ile karşılaşacak. İşte Bugün ve yarın yonacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.

Futbol heyecanı, hafta ortasında TFF 3. Lig mücadeleleri ile başlarken yarın milli takımlar düzeyinde UEFA Uluslar Ligi'nin dev karşılaşmalarıyla nefes kesmeye devam edecek. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun olarak araştırdığı "Bugün kimin maçı var, TFF 3. Lig 11 Kasım maçları hangi kanalda yayınlanıyor, Türkiye-Belçika maçı ne zaman ve hangi kanalda, İspanya, İngiltere maçları yayın bilgileri" sorularının yanıtları ve güncel maç programı şu şekildedir:

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Kepez Bld. - Balıkesirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 1

13:00 Pazarspor - Kartal Bulvar Kartalimen TFF 3. Lig Tivibu Spor 2

13:00 Eskişehir Anadolu Spor - Eskişehirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor

13:00 Yıldırımspor - Etimesgut Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 3

13:00 Kırşehirspor - Mazıdağı Fosfat TFF 3. Lig Yaay

13:00 Bitlis 1916 FK - Diyarbekirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 4

15:30 Gaziemirspor - Akşehirspor TFF 3. Lig Yaay

15:30 Karşıyaka - Gemlik Sümerbey TFF 3. Lig Tivibu Spor

15:30 Denizli İdmanyurdu Güreller - Bucaspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 1

19:00 Silifke Bld. - Mersin İY TFF 3. Lig.

Yarın kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

20:00 Türkiye - Belçika UEFA Uluslar Ligi ATV

20:00 Ermenistan - Güney Kıbrıs UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

20:00 Litvanya - Surinam hazırlık maçı S Sport Plus

21:00 Andorra - Azerbaycan hazırlık maçı S Sport Plus

21:00 Navalcarnero - Real Betis İspanya Kral Kupası Copa Del Rey HT Spor

22:45 Arnavutluk - Finlandiya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 Çekya - İspanya UEFA Uluslar Ligi A Haber

22:45 İngiltere - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi a2 TV

22:45 İtalya - Fransa UEFA Uluslar Ligi A Spor

22:45 Karadağ - Letonya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 San Marino - Belarus UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok.

Başlıklar :TFF 3. LigUEFA Uluslar LigiTürkiyeBelçika
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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 11 Kasım Çarşamba maç programı

Futbol heyecanı, hafta ortasında TFF 3. Lig mücadeleleri ile başlarken yarın milli takımlar düzeyinde UEFA Uluslar Ligi'nin dev karşılaşmalarıyla nefes kesmeye devam edecek. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun olarak araştırdığı "Bugün kimin maçı var, TFF 3. Lig 11 Kasım maçları hangi kanalda yayınlanıyor, Türkiye-Belçika maçı ne zaman ve hangi kanalda, İspanya, İngiltere maçları yayın bilgileri" sorularının yanıtları ve güncel maç programı şu şekildedir:

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Kepez Bld. - Balıkesirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 1

13:00 Pazarspor - Kartal Bulvar Kartalimen TFF 3. Lig Tivibu Spor 2

13:00 Eskişehir Anadolu Spor - Eskişehirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor

13:00 Yıldırımspor - Etimesgut Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 3

13:00 Kırşehirspor - Mazıdağı Fosfat TFF 3. Lig Yaay

13:00 Bitlis 1916 FK - Diyarbekirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 4

15:30 Gaziemirspor - Akşehirspor TFF 3. Lig Yaay

15:30 Karşıyaka - Gemlik Sümerbey TFF 3. Lig Tivibu Spor

15:30 Denizli İdmanyurdu Güreller - Bucaspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 1

19:00 Silifke Bld. - Mersin İY TFF 3. Lig.

Yarın kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

20:00 Türkiye - Belçika UEFA Uluslar Ligi ATV

20:00 Ermenistan - Güney Kıbrıs UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

20:00 Litvanya - Surinam hazırlık maçı S Sport Plus

21:00 Andorra - Azerbaycan hazırlık maçı S Sport Plus

21:00 Navalcarnero - Real Betis İspanya Kral Kupası Copa Del Rey HT Spor

22:45 Arnavutluk - Finlandiya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 Çekya - İspanya UEFA Uluslar Ligi A Haber

22:45 İngiltere - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi a2 TV

22:45 İtalya - Fransa UEFA Uluslar Ligi A Spor

22:45 Karadağ - Letonya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 San Marino - Belarus UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok.

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