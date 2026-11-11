ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı sonucu isim listesi açıklandı mı?

EBA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? EBA’ya neden girilmiyor, sorun mu var?

EBA kullanıcılarının platforma erişim sırasında yaşadıkları teknik sorunlar, eğitim gündeminde merak edilen konular arasına girdi. Sisteme giriş yapmak isteyen bazı kullanıcıların erişim problemi bildirmesiyle birlikte EBA'nın çalışıp çalışmadığı araştırılmaya başlandı. Özellikle öğrenciler ve öğretmenler, eğitim içeriklerine ulaşmak için kullandıkları platformda yaşanan aksaklıkların ne zaman giderileceğini öğrenmek istiyor. İnternet kullanıcıları, "EBA çöktü mü?", "EBA giriş sorunu devam ediyor mu?" ve "EBA ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt arıyor. Platformda yaşanan erişim probleminin kapsamı ve nedeni konusunda ise kullanıcı bildirimleri yakından takip ediliyor. Sisteme giriş yapamayan kişiler, sorunun yalnızca kendi bağlantılarından mı kaynaklandığını yoksa daha geniş çaplı bir teknik aksaklık mı yaşandığını anlamaya çalışıyor. EBA'nın güncel çalışma durumuna ilişkin yapılacak açıklamalar da bu nedenle önem taşıyor. Peki, EBA'da erişim sorunu devam ediyor mu, platform neden açılmıyor ve kullanıcılar sisteme yeniden nasıl giriş yapabilir?