Kabul etmiyorum hatırlamıyorum bilmiyorum
İBB yolsuzluk davasında ‘suç örgütü lideri’ olduğu iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, 3,5 gün süren savunmasının ardından çapraz sorguya alındı. İmamoğlu, hâkim ve savcının iddianameye ilişkin sorularını “Hatırlamıyorum”, “İddiayı kabul etmiyorum” ve “Yalan” gibi sözlerle geçiştirdi.
‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşmasında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü başladığı savunmasını tamamladı. ‘Suç örgütü lideri’ olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 3,5 gün savunma yapan İmamoğlu, dün de mahkeme heyeti ve duruşma savcısı tarafından çapraz sorguya alındı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen duruşmada şu diyaloglar yaşandı:
ZORLA BAĞIŞ YAPTIRMAK USÜLMÜŞ
HATIRLAMIYORUM BİLMİYORUM
İDDİAYI KABUL ETMİYORUM
'DİK DUR DEMEK İYİDİR'
Öyle bir not demedim, yazmadım ama dik dur güzel laftır.
Onu Telekom’a sor
Çapraz sorguda en ilginç diyaloglar duruşma savcısı ile İmamoğlu arasında yaşandı. Sorular karşısında zorlanan İmamoğlu, “Ne yazık ki kurgusu saçma olan, tabloyla da hiçbir ilişkisi olmayan bu sorunuzu muhatap almıyorum” , “Bu işten anlamıyorlar. Cahil yazmış bunu, kim yazmışsa”, “Soruyu da iddianameyi de Allah akıl versin diye dua ediyorum onlara…. “, “Böyle soru mu olur ya…” gibi ifadeler kullandı.
BEN O İŞTEN ANLAMAM
Duruşma savcısının, “Murat Gülibrahimoğlu ile birkaç toplantıda denk geldiğinizi fakat kendisiyle ilişkiniz olmadığını beyan ettiniz. Gülibrahimoğlu ile telefonlarınız 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez sıfır metre baz veya sıfır-elli metre arasında ortak baz vermesi konusunu nasıl açıklıyorsunuz? Yine aynı zamanda 2024 yılında Bodrum'da bir baz birliğiniz var. Bu konu hakkında bir diyeceğiniz var mı?” sorusuna İmamoğlu, “Onu Telekom’a sorun ya da o işten sorumlu bakanlığa sorun. Ben o işten anlamam” karşılığını verdi.
ALLAH ISLAH ETSİN
Kameroğlu İnşaat Genel Müdürü’nün ruhsat karşılığı olarak kendisine verdiğini iddia ettiği villa ile ilgili soruya, “Tümüyle yalandır. Yapılan alışveriş evraklıdır” cevabını veren İmamoğlu, “Müteahhit Cemal Bey. Kendisini tanır mısınız? 500 bin TL verdiğini söylüyor” sorusuna da benzer karşılık verdi: “Tanımaz mıyım? Allah ıslah etsin. Yalan konuştu. Yan yana çok namaz kıldık ettik ama Allah ıslah etsin. Başka bir şey demiyorum yani. Yalan konuştu.”
Savcı, Le Meridien Otel'deki toplantı salonunun kameralarının siyah bantla kapatılmasını da İmamoğlu’na sordu. İmamoğlu, "Ben böyle bir talimat vermem. İddia makamının bunu bu şekilde çok sevmesine, bu işe aşık olmasını da üzüntüyle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
Para kulelerini basından öğrenmiş!
Savcı sorguda İmamoğlu’na CHP İstanbul il binasının satın alınma sürecini ve kamuoyunda ‘para kuleleri’ olarak anılan görüntüleri sordu. İmamoğlu bu soruya da benzer cevaplar verdi:
7 sanığa tahliye
- 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşmasında 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Tolga Kılıç, Melih Geçek, Aytekin Karaaslan, Adem Başer, Ümit Polat ve Nilgün Cendek'in tahliyesine karar verildi. Duruşma, 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.