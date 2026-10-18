Kabul etmiyorum hatırlamıyorum bilmiyorum

‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşmasında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü başladığı savunmasını tamamladı. ‘Suç örgütü lideri’ olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 3,5 gün savunma yapan İmamoğlu, dün de mahkeme heyeti ve duruşma savcısı tarafından çapraz sorguya alındı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen duruşmada şu diyaloglar yaşandı:

ZORLA BAĞIŞ YAPTIRMAK USÜLMÜŞ

Hâkim : Adem Soytekin'le ilk tanışıklığınız ne zamana dayanıyor?

İmamoğlu : Adem Bey, 2007 ya da 2008 yılında ortak olduğum firmanın taşeronluğunu yaptı. O günden beri tanışırız. Aynı zamanda muhtelif bir takım sahada üretilen işleri yaptığını biliyorum. Konusu geçen kreşler, ibadethaneler, cami ve cemevi gibi birtakım işler yaptığını da biliyorum.

Hâkim : Adem Bey ifadelerinde, “Ben belediye adına kreş, deprem konutu, okul yaptım. Daha sonra beni yönlendirdikleri iş adamlarından nakit, çek bazen gayrimenkul olarak aldım” diyor. Burada Adem Bey'in resmi olarak bir iş yüklenmesi söz konusu mu? Bu hususu nasıl açıklayacağız?

İmamoğlu : Çok net. Üzerinde çok düşünülecek, sizi yoracak bir mesele de değil. İster Esenler'e bakın, ister büyükşehir belediyelerine, bu yöntem belediyelerde uygulanır.

Hâkim : Uygulanan usul zaten bu mu diyorsunuz?

İmamoğlu : Uygulanan usul bu Sayın Başkan.

HATIRLAMIYORUM BİLMİYORUM

Hâkim : İddianamede 11. Mahalle diye bahsedilen 1 No'lu eylem var. Orada Adem Soytekin'e devredilen daireler var. Uğur Güngör'dü bir bağıştan bahsetmiyor.

İmamoğlu : Ben 11. Mahalle ile ilgili detayları bilmiyorum, hatırlamıyorum bile.

Hâkim : Doğuş Holding'in Adem Soytekin'e 'deprem konutu' adı altında gönderdiği bir para var.

İmamoğlu : Orada depremle ilgili bir barınma yeri yapılacaktı. Kaldı ki oranın açılışını yaptım. Dönemin belediye başkanı Lütfü Savaş denen şahısta vardı. Çok önemli, ciddi bir yerleşkeydi.

Hâkim : Orada bahsedilen 10 milyon dolar civarında para var. Doğuş Holding niye belediyeye gelip resmi olarak bu parayı vermiyor?

İmamoğlu : Tabii ki bunun hukuki gerekçeleri, dönemsel ihtiyaçlar, bir işin hızı var. Mesele rızalık meselesidir. Rızalık alınmıştır, rızalık karşılıklı yürütülmüştür.

İDDİAYI KABUL ETMİYORUM

Hâkim : Yakup Öner'le (İBB Harita Mühendisi) tanışıklığınız neydi?

İmamoğlu : Yakup Öner'in özellikle arazi, imar uygulamaları gibi hususlardaki yeteneklerini o dönemdeki çalışma arkadaşlarından dinlemiştim. Ben de kendisini bu göreve devam etmesini ve hizmet etmesini talep ettim. Bizimle çalıştı.

Hâkim : Yakup Öner'i teknik danışman olarak mı adlandırıyorsunuz?

İmamoğlu : Tabii tabii. Yani özel kalem üzerinden teknik danışman olarak hizmet aldığımız bir arkadaştı.

Hâkim : Belediyede resmi bir görevi var mıydı? Yoksa sizin şahsi danışmanınız mıydı?

İmamoğlu : Başkan danışmanı statüsündeydi. Daire başkanı kadrosunda yer alıyordu.

Hâkim : Belediyeden maaş mı alıyordu?

İmamoğlu : Tabii tabii. Daire başkanı statüsünde devlet memuru ve o şekilde tanımlanmış bir arkadaşımız. Kapıdan giren birisi değil.

Hâkim : Şimdi Yakup Öner'in anlatımında da geçen 100 bin dolar elden alma hususu var.

İmamoğlu : Öyle bir şey yok. O iddiasını tabii ki kabul etmiyorum.

'DİK DUR DEMEK İYİDİR'

Hâkim : Adem Soytekin bir ifadesinde, “Cezaevinde avukatlar aracılığıyla şahsıma ciddi baskılar yapıldı.Milletvekili teklifi yapılarak susturulmaya çalışıldım. Hatta el yazısıyla Ekrem İmamoğlu'na ait notlar tarafıma okutularak susturulmaya çalışıldım. Hatırladığım notlardan birisi de 'Adem Dik dur. Bizi satma' içerikli nottur." Siz Adem Bey'e böyle bir not gönderdiniz mi?

İmamoğlu : Dik dur güzel laf. Yan durma dik dur, güzel laf. Beğendim. Demişsem demişim.

Öyle bir not demedim, yazmadım ama dik dur güzel laftır.

Onu Telekom’a sor

Çapraz sorguda en ilginç diyaloglar duruşma savcısı ile İmamoğlu arasında yaşandı. Sorular karşısında zorlanan İmamoğlu, “Ne yazık ki kurgusu saçma olan, tabloyla da hiçbir ilişkisi olmayan bu sorunuzu muhatap almıyorum” , “Bu işten anlamıyorlar. Cahil yazmış bunu, kim yazmışsa”, “Soruyu da iddianameyi de Allah akıl versin diye dua ediyorum onlara…. “, “Böyle soru mu olur ya…” gibi ifadeler kullandı.

BEN O İŞTEN ANLAMAM

Duruşma savcısının, “Murat Gülibrahimoğlu ile birkaç toplantıda denk geldiğinizi fakat kendisiyle ilişkiniz olmadığını beyan ettiniz. Gülibrahimoğlu ile telefonlarınız 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez sıfır metre baz veya sıfır-elli metre arasında ortak baz vermesi konusunu nasıl açıklıyorsunuz? Yine aynı zamanda 2024 yılında Bodrum'da bir baz birliğiniz var. Bu konu hakkında bir diyeceğiniz var mı?” sorusuna İmamoğlu, “Onu Telekom’a sorun ya da o işten sorumlu bakanlığa sorun. Ben o işten anlamam” karşılığını verdi.

ALLAH ISLAH ETSİN

Kameroğlu İnşaat Genel Müdürü’nün ruhsat karşılığı olarak kendisine verdiğini iddia ettiği villa ile ilgili soruya, “Tümüyle yalandır. Yapılan alışveriş evraklıdır” cevabını veren İmamoğlu, “Müteahhit Cemal Bey. Kendisini tanır mısınız? 500 bin TL verdiğini söylüyor” sorusuna da benzer karşılık verdi: “Tanımaz mıyım? Allah ıslah etsin. Yalan konuştu. Yan yana çok namaz kıldık ettik ama Allah ıslah etsin. Başka bir şey demiyorum yani. Yalan konuştu.”

Savcı, Le Meridien Otel'deki toplantı salonunun kameralarının siyah bantla kapatılmasını da İmamoğlu’na sordu. İmamoğlu, "Ben böyle bir talimat vermem. İddia makamının bunu bu şekilde çok sevmesine, bu işe aşık olmasını da üzüntüyle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

Para kulelerini basından öğrenmiş!

Savcı sorguda İmamoğlu’na CHP İstanbul il binasının satın alınma sürecini ve kamuoyunda ‘para kuleleri’ olarak anılan görüntüleri sordu. İmamoğlu bu soruya da benzer cevaplar verdi:

“Benim bilgim yok. Tabii ki sonradan öğrendim. Nasıl sonradan öğrendim. Bu zaten basına düşmüştü. Biz daha hapse girmeden. 2024 seçimlerinden önceydi diye hatırlıyorum. O zaman konuşmuştum. O zaman da bana bağış paralarının oraya götürüldüğü ve teslim edildiği, bir kısım paranın gayriresmi ödenmesi şeklinde anlaşıldığını... Sonuçta..."

7 sanığa tahliye

53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşmasında 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Tolga Kılıç, Melih Geçek, Aytekin Karaaslan, Adem Başer, Ümit Polat ve Nilgün Cendek'in tahliyesine karar verildi. Duruşma, 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Gündem

İstanbul'da duruşma salonunda çekilen görüntüleri paylaşanlara soruşturma

Gündem

Muhalefet mahkemede toplandı

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk' sözleri İmamoğlu'nu çıldırttı: Alnını karışlarım

Gündem

Savunma yapan İmamoğlu: Bayılıyorum buna ya ‘İstiklal Marşı’nı benim için yazdı’ diyorum