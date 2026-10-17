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Muhalefet mahkemede toplandı

Muhalefet mahkemede toplandı

04:00, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Muhalefet mahkemede toplandı
Ekrem İmamoğlu.

'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 100. duruşması dün görüldü.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, ‘suç örgütü lideri’ olduğu iddiasıyla yargılandığı davada savunmasına dün de devam etti. Duruşmaya İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti, DEVA Partisi, Yeni Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti milletvekilleri katıldı. Savunmasının üçüncü gününde de hakkındaki iddialara cevap vermek yerine birçok kurum ve kuruluşa yolsuzluk suçlaması yönelten, güncel konularda yorumlar yapan İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yargı üyelerini hedef aldı.

MÜTEAHHİTLİK HİKÂYELERİ ANLATTI

Mahkeme heyetine müteahhitlik yaptığı yıllara ilişkin anılarını anlatan İmamoğlu, ardından sözü belediye başkanlığı dönemine getirdi. “İsrafı bitirdik, bereketi getirdik” iddiasında bulunan İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hikâyesi uzun. Elbette ben bu mahkemeyi burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporunu anlatacak değilim” dedi. Savunmasında muhalefete de seslenen İmamoğlu, şunları kaydetti: “Ey muhalifler, ey toplumun yüzde 80'ini temsil eden sevgili halkım, birlik olun, bir araya gelin, omuz omuza olun, kalabalık olun, tepkinizi gösterin. Bu büyük bir aymazlık.”


Başlıklar :Ekrem İmamoğlusiyasetmuhalefet
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Yeni Şafak
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