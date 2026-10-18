Kira davaları dokuz ayda bağlanacak

Yargı süreçlerinin hızlandırılmasını hedefleyen pakette, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Aile hukuku davalarının adli tatilde de görülebilmesine imkân tanınması planlanırken makul sürede yargılanma hakkının daha etkin güvence altına alınması için de yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Paket ile uzun süren çekişmeli boşanma davalarının hızlandırılması da planlanıyor. Mal paylaşımı anlaşmazlıklarının boşanma sürecini uzatmasının önüne geçilmesi amacıyla önce boşanmanın gerçekleşmesi, mal paylaşımının ise ayrı bir süreçte yapılması öngörülüyor. Mal paylaşımından kaynaklanan davalarda 10 yıl olan zamanaşımı süresinin 5 yıla indirilmesi de gündemde. Yaklaşık 25-30 maddeden oluşması beklenen pakette, Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli konularda iptal ettiği düzenlemelerin de yer alması planlanıyor.

Gündem

AK Partili isimden İBB'ye Halk Ekmek tepkisi: Personel arttı 31 milyon daha az ekmek satıldı

Gündem

Özgür Özel Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişini hazmedemedi: ‘Gün sayıyorum’ diyerek tehdit etti

Gündem

MYK’nın gündemi saha raporu olacak