Kira davaları dokuz ayda bağlanacak
Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin hazırlıklarını sürdürdüğü 13’üncü Yargı Paketi’nde son aşamaya gelindi.
Yargı süreçlerinin hızlandırılmasını hedefleyen pakette, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Aile hukuku davalarının adli tatilde de görülebilmesine imkân tanınması planlanırken makul sürede yargılanma hakkının daha etkin güvence altına alınması için de yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Paket ile uzun süren çekişmeli boşanma davalarının hızlandırılması da planlanıyor. Mal paylaşımı anlaşmazlıklarının boşanma sürecini uzatmasının önüne geçilmesi amacıyla önce boşanmanın gerçekleşmesi, mal paylaşımının ise ayrı bir süreçte yapılması öngörülüyor. Mal paylaşımından kaynaklanan davalarda 10 yıl olan zamanaşımı süresinin 5 yıla indirilmesi de gündemde. Yaklaşık 25-30 maddeden oluşması beklenen pakette, Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli konularda iptal ettiği düzenlemelerin de yer alması planlanıyor.