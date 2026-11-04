• Gram altında yeni rekor beklentisi: Hızlı bir yükseliş trendine giren gram altının kısa vadede 6 bin 500 TL seviyesini aşması, koşulların olumlu seyretmesi halinde ise 7 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

• Ons altında kritik eşik: 4 bin doların üzerine çıkan ons altında, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik risklerin etkisiyle 4 bin 150 - 4 bin 200 dolar bandı kritik bir eşik olarak izleniyor. Bu seviyelerin gram altında yaklaşık 6 bin 900 TL'ye tekabül ettiği belirtiliyor.

Bayram, altındaki bu yükselişin devamı için Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmesi ve İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri hamleden kaçınmasının şart olduğunun altını çizdi.