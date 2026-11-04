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Altını olanlar ve borcu olanlar dikkat: Piyasaları sarsacak '7 bin TL' tahmini

Altını olanlar ve borcu olanlar dikkat: Piyasaları sarsacak '7 bin TL' tahmini

11:42, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:20, 04/11/2026, Çarşamba
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Altını olanlar ve borcu olanlar dikkat: Piyasaları sarsacak '7 bin TL' tahmini

ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği başarı, küresel piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Donald Trump'ın seçim yenilgisinin ardından Amerikan tahvil faizlerinde sert bir geri çekilme yaşanırken, altın fiyatları yükseliş ivmesi yakaladı. Ekonomist Muhammet Bayram, piyasalardaki bu yeni dengelenme sürecini değerlendirerek altın, petrol, döviz ve borsa yatırımcıları için kritik öngörülerde bulundu.

Trump'ın seçimlerde yaşadığı yenilginin ardından piyasalarda belirgin bir rahatlama yaşandığını belirten Ekonomist Muhammet Bayram CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada Amerikan tahvil faizlerindeki düşüşün altın fiyatlarını doğrudan desteklediğini vurguladı. Bayram, önümüzdeki döneme ilişkin şu çarpıcı beklentileri paylaştı:

Trump'ın seçimlerde yaşadığı yenilginin ardından piyasalarda belirgin bir rahatlama yaşandığını belirten Ekonomist Muhammet Bayram CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada Amerikan tahvil faizlerindeki düşüşün altın fiyatlarını doğrudan desteklediğini vurguladı. Bayram, önümüzdeki döneme ilişkin şu çarpıcı beklentileri paylaştı:

• Gram altında yeni rekor beklentisi: Hızlı bir yükseliş trendine giren gram altının kısa vadede 6 bin 500 TL seviyesini aşması, koşulların olumlu seyretmesi halinde ise 7 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

• Ons altında kritik eşik: 4 bin doların üzerine çıkan ons altında, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik risklerin etkisiyle 4 bin 150 - 4 bin 200 dolar bandı kritik bir eşik olarak izleniyor. Bu seviyelerin gram altında yaklaşık 6 bin 900 TL'ye tekabül ettiği belirtiliyor.

Bayram, altındaki bu yükselişin devamı için Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmesi ve İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri hamleden kaçınmasının şart olduğunun altını çizdi.

• Gram altında yeni rekor beklentisi: Hızlı bir yükseliş trendine giren gram altının kısa vadede 6 bin 500 TL seviyesini aşması, koşulların olumlu seyretmesi halinde ise 7 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.• Ons altında kritik eşik: 4 bin doların üzerine çıkan ons altında, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik risklerin etkisiyle 4 bin 150 - 4 bin 200 dolar bandı kritik bir eşik olarak izleniyor. Bu seviyelerin gram altında yaklaşık 6 bin 900 TL'ye tekabül ettiği belirtiliyor.Bayram, altındaki bu yükselişin devamı için Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmesi ve İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri hamleden kaçınmasının şart olduğunun altını çizdi.

Petrolde 100 doların altı görülebilir

Avrupa'nın yüksek enerji maliyetleri ve enflasyon sarmalı nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Bayram, doğal gaz ve petrol stoklarının kritik seviyelere ulaştığına dikkat çekti. ABD seçim sonuçlarının özellikle İran politikasında radikal değişikliklere yol açabileceğini belirten Bayram, Demokratların güç kazanmasıyla İran'la müzakere seçeneğinin yeniden masaya gelebileceğini ifade etti. 


Petrolde 100 doların altı görülebilirAvrupa'nın yüksek enerji maliyetleri ve enflasyon sarmalı nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Bayram, doğal gaz ve petrol stoklarının kritik seviyelere ulaştığına dikkat çekti. ABD seçim sonuçlarının özellikle İran politikasında radikal değişikliklere yol açabileceğini belirten Bayram, Demokratların güç kazanmasıyla İran'la müzakere seçeneğinin yeniden masaya gelebileceğini ifade etti.&nbsp;

Avrupa ülkelerinin savaşın bir an önce sona ermesini istediğini vurgulayan uzman isim, daha dengeli bir dış politikanın Brent petrolü 100 doların altına çekebileceğini ve küresel stokların devreye girmesiyle fiyatlarda aşağı yönlü bir rahatlama yaşanabileceğini öngördü.

Avrupa ülkelerinin savaşın bir an önce sona ermesini istediğini vurgulayan uzman isim, daha dengeli bir dış politikanın Brent petrolü 100 doların altına çekebileceğini ve küresel stokların devreye girmesiyle fiyatlarda aşağı yönlü bir rahatlama yaşanabileceğini öngördü.

Borsa İstanbul ve Yabancı Sermaye Beklentisi

Borsa İstanbul'daki güncel hareketliliğe de değinen Bayram, piyasalarda güven ortamının tesis edilmesinin önemine vurgu yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının ardından borsada gözlemlenen yükselişe dikkat çeken Bayram, yatırımcıların güven veren resmi açıklamalara hızla olumlu tepki verdiğini belirtti. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artabileceğini söyleyen Bayram, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yabancı yatırımcı, ülkeler arasındaki getiri farklarını yakından takip ediyor. Ocak 2027 itibarıyla yapılması planlanan düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin ivme kazanacağını düşünüyorum."

Borsa İstanbul ve Yabancı Sermaye BeklentisiBorsa İstanbul'daki güncel hareketliliğe de değinen Bayram, piyasalarda güven ortamının tesis edilmesinin önemine vurgu yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının ardından borsada gözlemlenen yükselişe dikkat çeken Bayram, yatırımcıların güven veren resmi açıklamalara hızla olumlu tepki verdiğini belirtti. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artabileceğini söyleyen Bayram, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yabancı yatırımcı, ülkeler arasındaki getiri farklarını yakından takip ediyor. Ocak 2027 itibarıyla yapılması planlanan düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin ivme kazanacağını düşünüyorum."

Döviz Kurlarında yıl sonu hedefi

Küresel piyasalarda doların değer kaybettiği bu yeni dönemde yurt içi döviz piyasalarını da değerlendiren Bayram; doların 50 TL, euronun ise 56,21 TL civarında işlem gördüğünü hatırlattı. Euro/dolar paritesindeki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde de belirleyici olduğuna dikkat çeken Bayram, dolar/TL kurunda yıl sonu beklentisinin 51 TL seviyelerinde olduğunu açıkladı. Yurt içindeki mevduat hesaplarının ve yabancı sermaye girişlerinin bu süreçte yakından izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Döviz Kurlarında yıl sonu hedefiKüresel piyasalarda doların değer kaybettiği bu yeni dönemde yurt içi döviz piyasalarını da değerlendiren Bayram; doların 50 TL, euronun ise 56,21 TL civarında işlem gördüğünü hatırlattı. Euro/dolar paritesindeki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde de belirleyici olduğuna dikkat çeken Bayram, dolar/TL kurunda yıl sonu beklentisinin 51 TL seviyelerinde olduğunu açıkladı. Yurt içindeki mevduat hesaplarının ve yabancı sermaye girişlerinin bu süreçte yakından izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Masadaki en büyük risk: Olası İran operasyonu

Piyasalardaki iyimser havaya rağmen masada büyük bir riskin bulunduğunu belirten Bayram, yatırımcıları uyardı. Trump'ın seçim sonuçları kesinleşene kadar geçecek olan kritik sürede İsrail ile birlikte İran'a yönelik olası bir askeri saldırı düzenlemesi ihtimalinin piyasaları yeniden altüst edebileceğini vurguladı. Bayram, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda petrol ve tahvil faizlerinin hızla yükseleceğini, altın fiyatlarında ise sert düşüşler yaşanabileceğini belirterek ani dalgalanmalara karşı yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Masadaki en büyük risk: Olası İran operasyonuPiyasalardaki iyimser havaya rağmen masada büyük bir riskin bulunduğunu belirten Bayram, yatırımcıları uyardı. Trump'ın seçim sonuçları kesinleşene kadar geçecek olan kritik sürede İsrail ile birlikte İran'a yönelik olası bir askeri saldırı düzenlemesi ihtimalinin piyasaları yeniden altüst edebileceğini vurguladı. Bayram, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda petrol ve tahvil faizlerinin hızla yükseleceğini, altın fiyatlarında ise sert düşüşler yaşanabileceğini belirterek ani dalgalanmalara karşı yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Başlıklar :altın fiyatlarıdolarabd ara seçimleriborsadonald trumpdemokratlartahvil faizlerimuhammet bayram
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