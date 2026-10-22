Ekonomist Muhammet Bayram gram altın için net rakamı verdi: 8 bin lira için o şartı açıkladı
Altın fiyatlarındaki yatay seyir yatırımcının kafasında soru işaretleri oluştururken, Ekonomist Muhammet Bayram'dan piyasaların yönünü tayin edecek kritik bir değerlendirme geldi. Küresel gerilimler, Fed’in faiz politikası ve döviz kurlarındaki hareketliliğin değerli metaller üzerindeki baskısına dikkat çeken Bayram, gram altın için merakla beklenen 8 bin lira hedefine ilişkin çarpıcı öngörülerini paylaştı. Sadece altın değil, Borsa İstanbul için de yatırımcıların portföy dağılımına yönelik net oranlar veren uzman isim, mevcut seviyelerin ne anlama geldiğini ve 2027 yılı için ezber bozacak piyasa senaryosunu açıkladı.
Altın neden yükselmiyor ve faiz baskısı ne durumda?
CNN Türk ekranlarında altın fiyatlarındaki durgunluğun temel nedenlerini küresel gelişmeler ışığında değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, euro-dolar paritesindeki değişimlerin piyasalara olan doğrudan etkisine dikkat çekti. Yılın başında euro-dolar paritesinin 1,20 seviyelerinde bulunduğunu hatırlatan Bayram, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin patlak vermesiyle birlikte doların küresel çapta değer kazandığını vurguladı.
Güçlü dolar ve artan faiz oranlarının yatırımcıları sabit getiri sağlayan araçlara yönelttiğini belirten ekonomist, bu durumun altın fiyatları üzerinde belirgin bir gerilemeye yol açtığını ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’da dinmeyen çatışmalar sürerken altının beklenen sıçramayı yapamamasının ardında, mevcut yüksek faiz ortamının kurduğu ağır baskı yatıyor.
Mevcut seviyeler yatırımcı için bir alım fırsatı mı?
Son haftalarda altının düşük seviyelerde tutunduğunu belirten Bayram, gram altının bir ara 6 bin TL'nin altına gerilemesine rağmen bu düşüşün derinleşmediğine dikkat çekti.
Fiyatların şu an 6 bin 500 TL civarında yatay bir banda oturduğunu ifade eden uzman isim, bu dengelenme sürecinin özellikle uzun vadeli yatırımcılar açısından ciddi bir alım fırsatı sunabileceğini kaydetti. Altının her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak ele alınması gerektiğinin altını çizen Bayram, yatırımcıları panik halinde yapılacak ani alım ve satımlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
Savaş rüzgarları dinerse piyasaları ne bekliyor?
Küresel jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarının gelecekteki rotasını çizeceğini belirten Bayram, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapmayı planladığı kritik görüşmelere işaret etti. Rusya-Ukrayna cephesinde ve Orta Doğu'daki çatışmalarda barış ihtimalinin güçlenmesi halinde küresel petrol fiyatlarının hızla gerileyebileceğini belirten Bayram, buna paralel olarak doların değer kaybedeceğini ve altının çok sert bir yükseliş trendine girebileceğini öngördü. Bu iyimser senaryonun hayata geçmesi durumunda, mevcut yatay seviyelerden portföyüne altın eklemeyen yatırımcıların ilerleyen dönemde çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Fed kararları ve gram altında 8 bin lira beklentisi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımların altın üzerindeki etkisine değinen Bayram, piyasalardaki beklentilerin hızla değiştiğini vurguladı. Daha önce ekim ayında faiz artışı ihtimalinin yüzde 90 seviyelerinde fiyatlandığını belirten Bayram, son gelişmelerin ardından bu oranın yüzde 16'ya kadar çakıldığını söyledi. Savaş kaynaklı tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesi durumunda Fed'in yeni bir faiz artırımına gitmekten vazgeçebileceğini belirten ekonomist, kısa vadede ani bir ralli beklemese de aralık ayı ve yıl sonuna doğru altında belirgin bir yükseliş eğilimi gördüğünü aktardı.
2026 yılı başı için gram altında daha önce 8 bin ila 8 bin 500 TL aralığının telaffuz edildiğini hatırlatan Bayram, enflasyon dinamikleri ve döviz kurundaki olası artışlar bir arada değerlendirildiğinde, gram altının bu yılın sonunda 8 bin TL seviyesine ulaşmasının son derece mümkün olduğunu açıkladı. Uzman isim ayrıca ons altının da 12 aylık periyotta 5 bin dolar seviyelerine tırmanabileceğine yönelik öngörüleri hatırlattı.
2027 güvenli liman yılı ve Borsa İstanbul önerisi
Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerini istikrarlı bir şekilde artırdığına dikkat çeken Bayram, bireysel yatırımcıların da bu eğilimi takip ettiğini ifade etti. Kripto para piyasaları ve borsalarda beklediği getiriyi bulamayan yatırımcıların yeniden altına yöneldiğini belirten ekonomist, ABD'deki rezerv tartışmalarına rağmen altının stratejik önemini koruduğunu söyledi.
İçinde bulunduğumuz 2026 yılında altının "güvenli liman" unvanının zaman zaman tartışmaya açıldığını belirten Bayram, küresel ekonomilerin savaş maliyetlerini daha fazla taşıyamayacağı gerçeğinden yola çıkarak, 2027 yılının altının yeniden tartışmasız güvenli liman olarak parlayacağı yıl olacağını öngördü. Altın piyasasındaki bu beklentilerin yanı sıra Borsa İstanbul'u da mercek altına alan Bayram, borsanın mevcut seviyelerde oldukça iskontolu işlem gördüğünü savundu. Son dönemde piyasada yaşanan yüzde 5'lik toparlanmalara dikkat çeken uzman isim, portföy çeşitliliği arayan yatırımcılara varlıklarının yüzde 30 ila 40'lık kısmını Borsa İstanbul'a ayırmalarını önerdi. Bu değerlendirmesini yatırım tavsiyesi olarak görmediğini belirten uzman isim borsanın yatırımcılar açısından fırsat sunduğunu ifade etti.