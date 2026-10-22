Ekonomist Muhammet Bayram gram altın için net rakamı verdi: 8 bin lira için o şartı açıkladı

Gram altını frenleyen 4 kritik neden belli oldu: Beklenen yükseliş neden gelmiyor? Uzman isimden yatırımcıyı ters köşe yapacak yıl sonu tahmini

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler, güvenli liman olarak görülen altının fiyatlaması üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Yeni haftaya satış baskısıyla başlayan ons altın, 4 bin 190 dolar seviyelerine kadar çıksa da gelen kâr satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi ve 4 bin 140 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Spot piyasada gram altın ise güne 6 bin 600 TL seviyelerinden başlarken, ekim ayının büyük bir bölümü geride kalmasına rağmen aylık bazda yalnızca yüzde 0,8 oranında getiri sağlayarak durgun bir tablo çizdi. Uzmanlar, altındaki kısa vadeli geri çekilmeleri ve bu kararsız seyri dört temel nedene bağlıyor.