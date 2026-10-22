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Altın ve gümüşte kayıp büyüdü: Piyasalar Fed’in kararına odaklandı

Altın ve gümüşte kayıp büyüdü: Piyasalar Fed’in kararına odaklandı

19:03, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Altın ve gümüşte kayıp büyüdü: Piyasalar Fed’in kararına odaklandı

Altın ve gümüş fiyatları, ABD’de sıkı para politikasının devam edebileceği beklentisiyle geriledi. Ons altındaki düşüş gram altına da yansırken piyasalarda gözler Fed’in faiz kararına ve ABD’den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. İşte altın ve gümüşte son durum...

Altın ve gümüş fiyatları, ABD’de sıkı para politikasının sürebileceği beklentisiyle geriledi. Ons altın 4.050 doların altını görürken gram altın saat 18.45 itibarıyla 6.480 lira seviyelerinde işlem gördü.


Altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentilerle uluslararası piyasalarda değer kaybetti. Ons altın iki ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine inerken gümüşte kayıp yüzde 5’e ulaştı.


Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yükseltmesi, enerji maliyetlerinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu görünüm, Fed’in sıkı para politikasını beklenenden uzun süre sürdürebileceğine ilişkin değerlendirmeleri öne çıkardı.

Altın ve gümüş fiyatları, ABD’de sıkı para politikasının sürebileceği beklentisiyle geriledi. Ons altın 4.050 doların altını görürken gram altın saat 18.45 itibarıyla 6.480 lira seviyelerinde işlem gördü.Altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentilerle uluslararası piyasalarda değer kaybetti. Ons altın iki ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine inerken gümüşte kayıp yüzde 5’e ulaştı.Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yükseltmesi, enerji maliyetlerinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu görünüm, Fed’in sıkı para politikasını beklenenden uzun süre sürdürebileceğine ilişkin değerlendirmeleri öne çıkardı.

Altın ve gümüş fiyatlarında öne çıkan seviyeler

Değerli metallerdeki gerileme Türkiye’de gram altın fiyatına da yansıdı. Fiyat hareketlerinde öne çıkan veriler şöyle:


- Ons altın: 4.050 doların altını test ederek iki ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.


- Ons gümüş: Yüzde 5 değer kaybederek altından daha yüksek oranda geriledi.


- Gram altın: Saat 18.45 itibarıyla 6.480 lira seviyelerinde işlem gördü.

Altın ve gümüş fiyatlarında öne çıkan seviyelerDeğerli metallerdeki gerileme Türkiye’de gram altın fiyatına da yansıdı. Fiyat hareketlerinde öne çıkan veriler şöyle:- Ons altın: 4.050 doların altını test ederek iki ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.- Ons gümüş: Yüzde 5 değer kaybederek altından daha yüksek oranda geriledi.- Gram altın: Saat 18.45 itibarıyla 6.480 lira seviyelerinde işlem gördü.

Faiz beklentileri altını nasıl etkiliyor?

Altın, enflasyon ve jeopolitik belirsizliklere karşı korunma amacıyla talep görebilse de faiz beklentilerindeki değişimlerden etkileniyor. Reel faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın alternatif maliyetini artırabiliyor.


Bu nedenle jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde de altın fiyatları gerileyebiliyor. Petrol kaynaklı enflasyon endişelerinin para politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesi, değerli metaller üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Faiz beklentileri altını nasıl etkiliyor?Altın, enflasyon ve jeopolitik belirsizliklere karşı korunma amacıyla talep görebilse de faiz beklentilerindeki değişimlerden etkileniyor. Reel faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın alternatif maliyetini artırabiliyor.Bu nedenle jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde de altın fiyatları gerileyebiliyor. Petrol kaynaklı enflasyon endişelerinin para politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesi, değerli metaller üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Gümüşte kayıp altından daha yüksek oldu

Gümüş, yatırım aracı olmasının yanında elektronik, elektrikli ekipmanlar ve güneş enerjisi teknolojilerinde de kullanılıyor. Küresel büyüme ve sanayi üretimine ilişkin beklentiler bu nedenle gümüş fiyatlarını etkileyebiliyor.


Bununla birlikte gümüşteki daha yüksek kaybı yalnızca sanayi talebiyle açıklamak mümkün değil. Piyasa likiditesi, yatırımcıların pozisyonlarını azaltması ve vadeli piyasa işlemleri de fiyat hareketlerinin boyutunda etkili olabiliyor.

Gümüşte kayıp altından daha yüksek olduGümüş, yatırım aracı olmasının yanında elektronik, elektrikli ekipmanlar ve güneş enerjisi teknolojilerinde de kullanılıyor. Küresel büyüme ve sanayi üretimine ilişkin beklentiler bu nedenle gümüş fiyatlarını etkileyebiliyor.Bununla birlikte gümüşteki daha yüksek kaybı yalnızca sanayi talebiyle açıklamak mümkün değil. Piyasa likiditesi, yatırımcıların pozisyonlarını azaltması ve vadeli piyasa işlemleri de fiyat hareketlerinin boyutunda etkili olabiliyor.

Gram altında ons fiyatı ve dolar kuru izleniyor

Ons altındaki düşüş gram altını da aşağı yönlü etkiledi. Ancak dolar/TL kurundaki yükseliş, diğer koşullar sabitken ons kaynaklı gerilemenin gram altına yansımasını sınırlayabiliyor.


Türkiye’de gram altının seyri açısından hem uluslararası altın fiyatı hem de dolar/TL kurundaki hareketler önem taşıyor.

Gram altında ons fiyatı ve dolar kuru izleniyorOns altındaki düşüş gram altını da aşağı yönlü etkiledi. Ancak dolar/TL kurundaki yükseliş, diğer koşullar sabitken ons kaynaklı gerilemenin gram altına yansımasını sınırlayabiliyor.Türkiye’de gram altının seyri açısından hem uluslararası altın fiyatı hem de dolar/TL kurundaki hareketler önem taşıyor.

Piyasaların gündeminde Fed toplantısı var

Değerli metal piyasalarında dikkatler Fed’in 27-28 Ekim’deki para politikası toplantısına çevrildi. ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri, ilave sıkılaşma ihtimalinin fiyatlamalarda yer bulmasına neden oldu.


Ekim toplantısında faizlerin sabit tutulması beklentisi öne çıkarken aralık ayında faiz artırımı olasılığı da gündemde bulunuyor. Fed’in enflasyon risklerine ilişkin açıklamaları, faizlerin gelecekteki seyrine yönelik beklentileri etkileyebilir.


Piyasalarda Fed’in kararıyla birlikte ABD enflasyon verileri, doların uluslararası seyri ve Orta Doğu’daki gelişmeler izlenecek.

Piyasaların gündeminde Fed toplantısı varDeğerli metal piyasalarında dikkatler Fed’in 27-28 Ekim’deki para politikası toplantısına çevrildi. ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri, ilave sıkılaşma ihtimalinin fiyatlamalarda yer bulmasına neden oldu.Ekim toplantısında faizlerin sabit tutulması beklentisi öne çıkarken aralık ayında faiz artırımı olasılığı da gündemde bulunuyor. Fed’in enflasyon risklerine ilişkin açıklamaları, faizlerin gelecekteki seyrine yönelik beklentileri etkileyebilir.Piyasalarda Fed’in kararıyla birlikte ABD enflasyon verileri, doların uluslararası seyri ve Orta Doğu’daki gelişmeler izlenecek.
Başlıklar :altın fiyatlarıgümüş fiyatlarıabdfaiz beklentilerifed
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