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Petrol şoku altını vurdu: Ons altın kritik eşiğin altına indi

Petrol şoku altını vurdu: Ons altın kritik eşiğin altına indi

09:32, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:05, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Petrol şoku altını vurdu: Ons altın kritik eşiğin altına indi

Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri körüklemesi ve faiz artırımı beklentilerini yeniden gündeme taşıması, altın fiyatlarında sert kayıplara yol açtı. Spot ons altın, 14 Ekim’den bu yana ilk kez 4.100 dolar kritik eşiğinin altına gerileyerek 4.091 dolardan işlem gördü. Günlük değer kaybı yüzde 1’i aşarken, iç piyasada gram altın 6.527 TL seviyelerine geriledi.

Suudi Aramco’nun Şeybah sahasına düzenlenen İHA saldırısı sonrası Brent petrol fiyatları yükselişe geçti.

Suudi Aramco’nun Şeybah sahasına düzenlenen İHA saldırısı sonrası Brent petrol fiyatları yükselişe geçti.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle ABD'nin Suudi Arabistan elçilik personelini tahliye kararı alması, enerji piyasalarında tedirginliği tırmandırarak altın yatırımcılarının satış yönlü pozisyon almasına neden oldu.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle ABD'nin Suudi Arabistan elçilik personelini tahliye kararı alması, enerji piyasalarında tedirginliği tırmandırarak altın yatırımcılarının satış yönlü pozisyon almasına neden oldu.

GÖZLER FED'İN 27-28 EKİM TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının ardından piyasalarda faiz beklentileri şekillenmeye devam ediyor.

GÖZLER FED'İN 27-28 EKİM TOPLANTISINA ÇEVRİLDİFed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının ardından piyasalarda faiz beklentileri şekillenmeye devam ediyor.

Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskısı sıkı para politikasını desteklese de Fed’in 27-28 Ekim tarihlerindeki toplantıda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Olası bir faiz artırımı ihtimali ise Aralık ayı için fiyatlanıyor.

Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskısı sıkı para politikasını desteklese de Fed’in 27-28 Ekim tarihlerindeki toplantıda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Olası bir faiz artırımı ihtimali ise Aralık ayı için fiyatlanıyor.

İÇ PİYASADA GRAM VE ÇEYREK ALTIN SEVİYELERİ DÜŞTÜ

Küresel piyasalardaki sert düşüşün etkisiyle serbest piyasada gram ve ziynet altın fiyatlarında geri çekilmeler kaydedildi.

İÇ PİYASADA GRAM VE ÇEYREK ALTIN SEVİYELERİ DÜŞTÜKüresel piyasalardaki sert düşüşün etkisiyle serbest piyasada gram ve ziynet altın fiyatlarında geri çekilmeler kaydedildi.

22 Ekim Perşembe günü saat 08.06 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde sıralandı:


Gram Altın: Alış 6.526,84 TL / Satış 6.527,76 TL


Çeyrek Altın: Alış 10.612 TL / Satış 10.679 TL


Yarım Altın: Alış 21.224 TL / Satış 21.352 TL


Ons Altın: Alış 4.086,87 $ / Satış 4.087,42 $

22 Ekim Perşembe günü saat 08.06 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde sıralandı:Gram Altın: Alış 6.526,84 TL / Satış 6.527,76 TLÇeyrek Altın: Alış 10.612 TL / Satış 10.679 TLYarım Altın: Alış 21.224 TL / Satış 21.352 TLOns Altın: Alış 4.086,87 $ / Satış 4.087,42 $

TAM, CUMHURİYET VE ATA ALTINDA GÜNCEL RAKAMLAR


Tam Altın: Alış 42.082,75 TL / Satış 42.912,97 TL


Cumhuriyet Altını: Alış 42.317 TL / Satış 42.567 TL


Ata Altın: Alış 43.397,83 TL / Satış 44.492,59 TL


22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.930 TL / Satış 5.981 TL


Gümüş (Gram): Alış 89,83 TL / Satış 89,92 TL

TAM, CUMHURİYET VE ATA ALTINDA GÜNCEL RAKAMLARTam Altın: Alış 42.082,75 TL / Satış 42.912,97 TLCumhuriyet Altını: Alış 42.317 TL / Satış 42.567 TLAta Altın: Alış 43.397,83 TL / Satış 44.492,59 TL22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.930 TL / Satış 5.981 TLGümüş (Gram): Alış 89,83 TL / Satış 89,92 TL
Başlıklar :AltınYatırımPiyasaEkonomiÇeyrek AltınGram AltınYarım Altın
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