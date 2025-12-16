Devrilen TIR’a çarpan araçta iki kişi yaralandı

Kaza, Alaca-Sungurlu kara yolunda Kıcılı köyü yakınlarında meydana geldi. Alaca yönüne giden 19 ADP 327 plakalı TIR’ın şoförü Sinan Ç., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan TIR’ın dorsesi yan yattı. Bu sırada karşı yönden gelen Şaban G. idaresindeki 06 ERP 327 plakalı hafif ticari araç dorseye çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Şaban G. ile yanındaki eşi Şengül G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Şengül G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.