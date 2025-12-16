Yeni Şafak
Devrilen TIR’a çarpan araçta iki kişi yaralandı

17:4816/12/2025, Salı
DHA
Çorum'un Alaca ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda dorsesi yan yatan TIR’a çarpan hafif ticari araçtaki Şaban ve Şengül G. çifti yaralandı.

Kaza, Alaca-Sungurlu kara yolunda Kıcılı köyü yakınlarında meydana geldi. Alaca yönüne giden 19 ADP 327 plakalı TIR’ın şoförü Sinan Ç., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan TIR’ın dorsesi yan yattı. Bu sırada karşı yönden gelen Şaban G. idaresindeki 06 ERP 327 plakalı hafif ticari araç dorseye çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Şaban G. ile yanındaki eşi Şengül G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Şengül G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





