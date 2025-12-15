Yeni Şafak
Motosiklet hızla gelen otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

23:3415/12/2025, Pazartesi
DHA
İzmir’de otomobil ile çarpışan motosikletin kadın sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin kadın sürücüsü M.Y.Ş. hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 20.45 sıralarında Camikebir Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.Ş. idaresindeki motosiklet, iddiaya göre hızla gelen M.B. yönetimindeki 35 CFT 739 otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede motosikletin kadın sürücüsü M.H.Ş.’nin hayatını kaybettiği, otomobilin sürücüsü M.B. ile yolcu konumundaki kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yoldan karşıya geçerken otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



