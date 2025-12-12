CHP'li İzmir Belediyesi'nin arıtılmamış suyu denize akıtması felakete neden oldu: 'Her yeri deniz marulu kapladı körfez kirliliği çok yüksek'





KİRLİLİĞİN NEDENİ ARITILMAMIŞ SU





Körfezdeki asıl kirliliğin nedenin fabrikalardan gelen arıtılmamış su olduğunu belirten Yaşar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştina döneminden sonra jeoloji mühendislerine ve doğa bilimcilerine hiçbir şekilde yer vermedi. Asıl kirliliğin nedeni ise özellikle Bornova ilçesinin arkalarından gelen derelerden taşınan ağır kirliliktir. Fabrikalar arıtma yapmıyor. Bu nedenle fabrikalar arıtmalarını çalıştırmalı gerekirse enerjileri sübvanse edilmeli, bakanlıkla görüşülerek çözüm bulunmalı; hatta gerektiğinde derelerin üzerine küçük arıtmalar bile yapılabilir. Önemli olan, denize pırıl pırıl suyun ulaşmasıdır. Çünkü gördüğünüz bu iç körfez, tüm Akdeniz’in en verimli, en güzel körfezidir ve en kaliteli balıkların yaşadığı alandır. Ancak bunun için önce bilime inanılması ve bilimin dediğinin yapılması gerekir. Ne yazık ki mevcut yönetimin bilimle hiçbir ilgisi yok. 1999’dan beri belki 500 defa anlattık, yazılı basında 3-4 bin kez dile getirdik ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bunlarla hiç ilgilenmedi. Bugün geldiğimiz noktada, 12 Aralık itibarıyla deniz marulları denizi kaplamış durumdadır.



