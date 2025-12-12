İzmir'de 4,6 kilo kokain ele geçirildi; 3 tutuklama

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Söz konusu 2 araç takibe alındı. Daha sonra durdurulup, arama yapılan iki araçta toplam 4 kilo 601 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler B.A., C.Y. ve A.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.