İzmir'de 4,6 kilo kokain ele geçirildi; 3 tutuklama

12:2612/12/2025, Cuma
DHA
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polisin durduğu iki ayrı araçta toplam 4 kilo 601 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Söz konusu 2 araç takibe alındı. Daha sonra durdurulup, arama yapılan iki araçta toplam 4 kilo 601 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler B.A., C.Y. ve A.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#İzmir
#Kemalpaşa
#operasyon
