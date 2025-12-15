Üst geçide 20 metre kala facia: Bir ölü

Kaza, Arifbey Mahallesi mevkii Düzce istikametinde üst geçide yaklaşık 20 metre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Şahin’e (70) ehliyeti olmadığı öne sürülen M.E.Y. (21) idaresindeki 34 CKF 642 plakalı Cıtroen marka otomobil çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.