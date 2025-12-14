Yeni Şafak
D-650 kara yolunda zincirleme kaza: 12 yaralı

23:0614/12/2025, Pazar
IHA
D-650 kara yolu
D-650 kara yolu

Sakarya'da D-650 kara yolu Bilecik istikametinde yaşanan zincirleme trafik kazası sonucu 12 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya D-650 kara yolunda 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.


D-650 kara yolu Bilecik istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkiinde 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.


Kaza sebebiyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yoldaki trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Kaza
#Trafik
#Zincirleme
