Otomobilin menfeze devrildiği feci kazada bir ölü iki yaralı

23:1113/12/2025, Cumartesi
DHA
Jandarma, ölümlü kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil menfeze devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu Halep Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Mücahit Ömer (20) yönetimindeki 34 HLK 07 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu menfeze devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki İsmail Tepegöz (24) ile Ahmet Tepegöz (56) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza da ağır yaralanan Ahmet Tepegöz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



