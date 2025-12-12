‘Yapamazsın’ diyenlere inat başarmıştı, Sivas'ın ilk kadın şoförüne nazar değdi: Haber olduğu gün kaza yaptı

Dorseyi kaldırıma çarpıp patlatmadım şükür. Dorsenin içerisinde 42 ton yük vardı. Kazadan sonra camı tekmeledim çıkmak için ama çıkamadım. Kazayı gören vatandaşlar, dışarıda camı kırarak beni çıkarttılar. Zaten aracın kaza anında bir dengesizlik yaşadığını fark ettim. Arkadan da başka bir araba korna çaldı, onu da duydum. Daha sonra ise zaten devrildim ve aradaki saniyelerde ne yaşadığımı hatırlamıyorum...