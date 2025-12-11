Yeni Şafak
Sivas’ta 14 ayrı operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı

15:4411/12/2025, Perşembe
IHA
Sivas’ta kaçak göçmen operasyonu
Sivas’ta göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan 14 ayrı operasyonda 83 yabancı uyruklu şahıs ile şahısların naklini sağlayan 18 kişi yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim-9 Aralık tarihleri arasında kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenledi.

Yapılan 14 ayrı operasyonda yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 83 yabancı uyruklu şahıs ile düzensiz göçmenlerin naklini sağlayan 18 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilirken, göçmenlerin naklini sağlayan 18 Türk vatandaşı ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ülkemizdeki göçmen kaçakçılığı faaliyetinin engellenmesi adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.





