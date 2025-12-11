Sivas’ta 14 ayrı operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı

Yapılan 14 ayrı operasyonda yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 83 yabancı uyruklu şahıs ile düzensiz göçmenlerin naklini sağlayan 18 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilirken, göçmenlerin naklini sağlayan 18 Türk vatandaşı ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.