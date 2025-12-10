Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum’da 37 kaçak göçmen ve 10 organizatör yakalandı

Erzurum’da 37 kaçak göçmen ve 10 organizatör yakalandı

16:5810/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Erzurum
Erzurum

Erzurum’da düzenlenen operasyonla 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı.

3 kişi tutuklandı

Yakalan 3 şüpheli şahıs şube müdürlüğü tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 37 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Ayrıca 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarının ardından cezaevine teslim edildi.





#Erzurum
#kaçak göçmen
#organizatör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da su kesintisi 10 Aralık: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve diğer ilçelerin su kesintisi programı