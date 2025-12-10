Erzurum’da 37 kaçak göçmen ve 10 organizatör yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı.