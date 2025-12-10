Yeni Şafak
İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

07:2910/12/2025, Çarşamba
AA
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kara üzerinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, 1'i çocuk 21 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.




#düzensiz göçmen
#göçmen kaçakçısı
#gözaltı
#Güzelbahçe
#İzmir
#İzmir Emniyet Müdürlüğü
#Sahil Güvenlik
