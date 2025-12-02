Yeni Şafak
Aydın’da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

09:392/12/2025, Salı
IHA
Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Aydın’ın Didim ilçesinde Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.




