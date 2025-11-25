Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Ağrı'da metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı

15:2725/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma yapıldı.


Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde metruk bir evde yapılan aramada, 14 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.






#Ağrı
#Doğubayazıt
#düzensiz göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturası devlet desteği şartları değişiyor: 984 lira üstü faturalar için yeni uygulama gündemde