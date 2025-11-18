Yeni Şafak
Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

13:3118/11/2025, Salı
IHA
Bodrum'da göçmen operasyonu
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 1’i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 2 kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Koyunbaba açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.


Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, TCSG-11, KB-105, KB-108) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 29 düzensiz göçmen ve beraberinde 1 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileriyle ilgili adli işlemlere başlandı.



#Muğla
#Bodrum
#göçmen
