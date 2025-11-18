Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ülke genelinde son iki haftada 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı

Ülke genelinde son iki haftada 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı

10:4318/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Son iki haftada 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı
Son iki haftada 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerinin son iki haftada ülke genelinde düzenlediği operasyonlarda, 69 organizatör ile 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.


Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, 69 organizatör ile 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı.


Gözaltına alınan organizatörlerden 47'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 89 araca ve 6 bota el konuldu.


İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.




#Göçmen Kaçakçılığı
#jandarma
#Jandarma Genel Komutanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Devlet Bahçeli İmralı'ya mı gidecek? Terörsüz Türkiye konusunda hangi mesajları verdi?