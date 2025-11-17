Bodrum’da 30 kaçak göçmen yakalandı, iki göçmen kaçakçısı gözaltında

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Kasım saat 21.50’de Bodrum açıklarında Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurarak içerisinde 1’i çocuk olmak üzere 30 kaçak göçmeni yakaladı. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.