Bodrum’da 30 kaçak göçmen yakalandı, iki göçmen kaçakçısı gözaltında

22:5317/11/2025, Pazartesi
DHA
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Kasım saat 21.50’de Bodrum açıklarında Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurarak içerisinde 1’i çocuk olmak üzere 30 kaçak göçmeni yakaladı. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.





