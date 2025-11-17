Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı: 5 organizatör tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Edirne-İstanbul istikameti ile Çorlu ilçesi Sarılar-Balabanlı kara yolunda kaçak göçmen taşındığını belirlenen araçlara operasyon düzenledi.

Araçlarda; aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 Afganistan, 10 Suriye uyruklu olmak üzere 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı 6 şüpheli, gözaltına alındı.