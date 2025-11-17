Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı: 5 organizatör tutuklandı

Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı: 5 organizatör tutuklandı

12:5117/11/2025, lundi
DHA
Sonraki haber
Ekipler, kaçak göçmen taşındığını belirlenen araçlara operasyon düzenledi.
Ekipler, kaçak göçmen taşındığını belirlenen araçlara operasyon düzenledi.

Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 5 organizatör, tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Edirne-İstanbul istikameti ile Çorlu ilçesi Sarılar-Balabanlı kara yolunda kaçak göçmen taşındığını belirlenen araçlara operasyon düzenledi.

Araçlarda; aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 Afganistan, 10 Suriye uyruklu olmak üzere 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden M.A. (19), O.G. (25), H.U. (44), O.K. (40) ve Y.S. (21), çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, B.C.Ş. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Tekirdağ
#Göçmen
#İstanbul
#Edirne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yıl sonuna kadar hangi ilde ne kadar deprem konutu teslim edilecek, son durum nedir?