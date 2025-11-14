Yeni Şafak
Çanakkale'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

00:5814/11/2025, Cuma
AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, "TCSG-28" botu tarafından bölgeye operasyon düzenledi.
Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Afgan uyruklu 15'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

"TCSG-28" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 15'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.



#çanakkale
#düzensiz göçmen
#operasyon
#Sahil Güvenlik
