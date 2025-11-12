Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale'de oyun oynarken üzerine saban devrilen çocuk öldü

Çanakkale'de oyun oynarken üzerine saban devrilen çocuk öldü

19:2412/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Küçük çocuğun üzerinde saban devrildi
Küçük çocuğun üzerinde saban devrildi

Çanakkale'de evlerinin yanındaki bahçede oyun oynarken Y. Ö.'nün üzerine saban düşmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Hastaneye sevk edilen çocuk, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde oyun oynadığı sırada devrilen sabanın altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Derenti köyündeki evlerinin yanındaki bahçede oyun oynayan Y.Ö'nün üzerine saban (toprak sürmeye yarayan tarım aleti) devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sabanın altında sıkışan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin müdahalesiyle buradan çıkarıldı.

Ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Y.Ö, buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



#Çanakkale
#Kaza
#Öldü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2026: Yeni yılda memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte memura %20, emekliye %14 zam ile güncel maaş hesaplaması