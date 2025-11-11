Yeni Şafak
Otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda öldü

22:2311/11/2025, Salı
DHA
Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Yunus Atabey, otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Atabey hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Diyarbakır’da, otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan Yunus Atabey (48), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı’nda meydana geldi. Yakınının iş yerini ziyaret eden Yunus Atabey, 21 AEC 569 plakalı otomobiline binmek istediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Atabey’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Atabey'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



