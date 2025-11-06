Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
İnşaattan düşen duvar ustası hayatını kaybetti

İnşaattan düşen duvar ustası hayatını kaybetti

20:126/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Duvar ustasının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Duvar ustasının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan işçi, dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü. Hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen işçi Mehmet Yalçın (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta duvar ustası olarak çalışan Mehmet Yalçın, iddiaya göre dengesini kaybederek 4’üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın, kurtarılamadı. Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Diyarbakır
#İnşaat
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM Ais öğrenci giriş ekranı 2025: Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) başvuruları başladı! Sınav başvuru ücreti ne kadar, nereden yatırılacak? İşte detaylar