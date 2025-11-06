İnşaattan düşen duvar ustası hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta duvar ustası olarak çalışan Mehmet Yalçın, iddiaya göre dengesini kaybederek 4’üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın, kurtarılamadı. Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.