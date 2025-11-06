Yeni Şafak
Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda yangın çıktı

17:136/11/2025, Perşembe
AA
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırdaki pamuk alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki plakası öğrenilemeyen pamuk yüklü tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekipleri sevk edildi.

Çekicinin tırdan ayrılmasının ardından yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu, içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

