İki grubun kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

İki grubun kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

23:003/11/2025, Pazartesi
DHA
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucu yaralanan iki kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Silahlı kavgayla ilgili polis soruşturma başlatıldı.



