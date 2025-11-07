Yeni Şafak
Diyarbakır’da JASAT operasyonu: Çok sayıda tabanca ve mühimmat ele geçirildi

17:227/11/2025, Cuma
IHA
Diyarbakır'da tabanca ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır’da Jandarma Suç Araştırma Timinin(JASAT) yaptığı çalışmalar sonucunda tabancalar ve mühimmatları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde 3-5 Kasım tarihlerinde operasyonlar icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, icra edilen operasyonlarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 177 adet 9 mm. tabanca fişeği, 37 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ve 8 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği ifade edildi.




#Diyarbakır
#JASAT
#operasyon
