Jandarmadan zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

18:431/11/2025, Cumartesi
DHA
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan jandarma, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.K., İ.K., Ö.A., H.A., İ.A., M.B., G.A. N.A., Ş.K. ve C.A. yakalandı. Yapılan aramalarda 292.6 gram kubar esrar, hassas terazi, 7.24 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu içme aparatı, 3 tabanca, 1 tabanca gövdesi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 3 şarjör, 400 gram barut, 5 bıçak, 4 tabanca kabzası, 6 sikke ve tarihi eser niteliğinde 1 yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.



#Nevşehir
#Uyuşturucu
#Operasyon
