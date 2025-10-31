Nevşehir merkezli 19 ilde dolandırıcılık operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

Yapılan incelemede kentte üniversite öğrencisi olan B.D'nin kurduğu iddia edilen suç örgütüyle, ülke genelinde yaklaşık 200 vatandaşı dolandırdığını belirleyen ekipler, şüphelilerin kurduğu sahte yatırım sitesi ve sosyal medya hesabından yasaklı ürün satarak, 100 milyon liraya yakın gelir elde ettiklerini tespit etti.