Kocaeli'de terör estiren suç örgütüne operasyon

Kocaeli İzmit'te 15 Ekim'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren ve örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken 12'si tutuklandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iş yerinin kurşunlanması ile ilgili polisin düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı.

Geçen 15 Ekim’de İzmit’te bir iş yeri kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurşunlama olayının ardından soruşturma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve 70 farklı iş yeri kamerası incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu saldırının, cezaevinde bulunan U.Ö. ile yurt dışında firari olarak aranan M.K. tarafından yönetilen bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren ve örgütle bağlantılı oldukları belirlenen B.G., D.Ç., A.M.E., A.E.T., M.T., A.A.N., E.Ş., G.A., M.K., İ.U.G., S.Ş., S.H., A.G. ve E.B. isimli 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘Silahlı tehdit’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve A.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 12 şüpheli tutuklandı.



