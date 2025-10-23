Geleceğe ilham veren proje: Havacılık ve Bilim Merkezi'ne dönüştürülen uçak, ziyaretçilerine kapılarını açtı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en ileri ülkelerden biri olması için çalıştıklarını belirterek, "Aranızdan birileri, uçağın içerisine girdiğinde merak etmeye başlasın. Yarın oldu mu, uçağın donanımını, yazılımını ve uçağı yapsın. Bu uçağın daha da iyilerini yapsın. Benim ülkem dünyanın en ileri ülkesi olsun. Yatırımı yapma amacımız bu." dedi.







