Kocaeli'de midibüs binanın duvarına çarptı: 3'ü polis 7 kişi yaralandı

"Bursa Kestel'den, ilimize emekli bir polis memurumuzun cenazesine katılmak üzere gelen polis memurlarını ve ailelerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu yaralanan değerli polis memurlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını yürekten temenni ediyorum."