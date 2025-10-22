Yeni Şafak
Bahçede yakılan ateşin üzerine düşen bebek yaralandı

16:3522/10/2025, Çarşamba
DHA
Oyun oynarken ateşe düşen çocuk yaralandı
Oyun oynarken ateşe düşen çocuk yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1,5 yaşındaki Mahmud A., bahçede oyun oynarken çöpler için yakılan ateşin üzerine düşerek feci şekilde yaralandı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan küçük çocuk, önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Bursa Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi. Talihsiz olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bahçede yakılan ateşin üzerine düşen Mahmud A. (1,5), yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler bölgesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Amel A. (25) ve Muhammed A. (27) çiftinin çocukları Mahmud A., bahçede oyun oynadığı sırada, çöpler için yakılan ateşin üzerine düştü. Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdüğü bebeğin, vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen bebek yanık ünitesinde tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#İnegöl
#kaza
