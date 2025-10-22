Yeni Şafak
Samsun'da yasa dışı silahlanma operasyonu: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Samsun'da yasa dışı silahlanma operasyonu: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

16:0922/10/2025, Çarşamba
Ruhsatsız silah ve çalıntı motosiklet operasyonu
Ruhsatsız silah ve çalıntı motosiklet operasyonu

Samsun’un Alaçam ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silahlanma ve hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Ş.D. (43) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet 6136 SKM kapsamında bıçak, 2 adet amaç dışı bıçak, 33 adet kurusıkı mermisi ve 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmada D.İ. (63) isimli şahıstan da 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.D. ve D.İ. hakkında ’6136 sayılı Kanun’a muhalefet ve resmî belgede sahtecilik’ suçlarından adli işlem başlatıldı.




